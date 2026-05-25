「いつのまにか…」24歳人気女子バレー選手の“最新ショット”に「かわいかったーー」「ボブ可愛すぎます」

女子バレーの野中瑠衣がファン感謝デーの様子をインスタで公開した(C)産経新聞社

人気女子バレーボール選手の野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーに参加した際の様子を公開している。

24歳の野中はインスタで「ファン感謝DAY 皆さん楽しんで頂けましたかー?? 笑いあり涙ありの1日で、とても幸せで素敵な空間でした 改めて、今シーズン本当にありがとうございました！」と綴ると、髪も短くボブにし、黄色いTシャツを着用して笑顔を見せている写真などをアップした。

【写真】女子バレー野中瑠衣がボブヘアに 最新ショットをチェック

この投稿には「とても楽しい時間ありがとうございます」「良い思い出をありがとうございました！」「いつのまにか髪が短くなって可愛くなってる」「ボブ可愛すぎます」「かわいかったーー」と、ファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]