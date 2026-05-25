クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店の4店舗において、6月3日から期間限定で「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 キタキツネ ミルク」を販売する。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道」シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発しているプレミアムドーナツ。北海道ならではの動物“キタキツネ”をモチーフにしたドーナツは2023年の発売時に愛らしいビジュアルで多くの消費者から好評の声を得ていたという。表情をよりキュートに、そして北海道らしい味わいにアップデートし、3年ぶりに再登場する。



「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 キタキツネ ミルク」

「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 キタキツネ ミルク」は、ふわふわの生地に、北海道産ミルクを使用したなめらかなミルククリームをつめ、コクのあるプリン風味のコーティングでおおった。ビターチョコで少しつり上がった切れ長の瞳を描き、コーヒー味のチョコでちょこんとした鼻を表現。さらに、ホワイトチョコでヒゲを、ゴマチーズクラッカーで特徴的なとがった耳を表現することで、“キタキツネ”らしい愛らしい表情に仕上げた。見た目のかわいらしさはもちろん、北海道産ミルクのやさしい味わいも楽しめる、北海道限定のキュートな“キタキツネ”ドーナツだという。

北海道の自然を感じさせる“キタキツネ”をモチーフに、見た目にも味わいにも北海道らしさを詰め込んだ、この夏だけの限定ドーナツをぜひ楽しんでほしいとのこと。

［小売価格］388円（イートイン396円）（税込）

［発売日］6月3日（水）

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン＝https://krispykreme.jp