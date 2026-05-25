菓子専門店「シャトレーゼ」を国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国163店舗（5月22日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を、全国のシャトレーゼで6月19日から6月21日まで数量限定で販売する。

「父の日 ダディデコレーション」（サイズ：直径12cm）は、チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキ。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げた。見た目の楽しさと、チョコレートの豊かな味わいを楽しめる。



「父の日 まんまるお父さん」

「父の日 まんまるお父さん」は、帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした父の日限定のケーキ。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせた。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げた、思わず笑顔になるかわいらしい一品となっている。



「父の日 キャラメルバナナスフレ」

「父の日 キャラメルバナナスフレ」は、フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート（ホワイト）を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞った。大人から子どもまで楽しめる、濃厚なチョコレートとキャラメルの香ばしさが広がる味わいになっている。

［小売価格］

父の日 ダディデコレーション：2592円

父の日 まんまるお父さん：440円

父の日 キャラメルバナナスフレ：490円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp