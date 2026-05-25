伊瀬茉莉也、フリルたっぷりな衣装でレッドカーペット イベントに花添える
声優の伊瀬茉莉也が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。
【全身ショット】フリルたっぷりなドレスで魅了した伊瀬茉莉也
ゲストとしてレッドカーペットに登場。ベージュを基調とし、ラベンダーカラーのフリルが見える華やかな衣装で魅了していた。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。
【全身ショット】フリルたっぷりなドレスで魅了した伊瀬茉莉也
ゲストとしてレッドカーペットに登場。ベージュを基調とし、ラベンダーカラーのフリルが見える華やかな衣装で魅了していた。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。