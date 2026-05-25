日本マイクロソフトは、Xbox ワイヤレス コントローラーの「ゲームシーズンスタートセール」を5月25日から6月7日まで開催する。

Xboxワイヤレス コントローラーは、手に馴染む美しいフォルムと、滑りにくく操作しやすい特別なテクスチャー加工で、長時間でも快適にプレイ可能。正確な操作をサポートするハイブリッド方向パッドや、素早くゲーム画面をキャプチャーして仲間とシェアできるシェアボタンを搭載している。さらに、カラーバリエーションも豊富で、好きなデザインを選ぶことができる。

「ゲームシーズンスタートセール」対象製品

・Xbox ワイヤレス コントローラー （カーボン ブラック）

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ロボット ホワイト）

・Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ショック ブルー）

・Xbox ワイヤレス コントローラー （パルス レッド）

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ディープ ピンク）

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ベロシティ グリーン）

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ハートブレイカー） スペシャルエディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー （アイスブレイカー） スペシャルエディション

・Xbox ワイヤレス コントローラー （ストームブレイカー） スペシャルエディション

実施販売店一覧

・Amazon.co.jp

・Joshin

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

・楽天 スーパーDEAL SHOP

・Microsoft Store

【注意事項】

※実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なります。

※在庫状況などにより、店舗ごと、販売店ごとに予告なく終了する場合があります。

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