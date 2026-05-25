うめだ阪急ビアガーデン「旅する屋上ビアガーデン」を開催、選べるメインと旅するメニューで何度でも楽しめるビアガーデンに

阪急阪神百貨店が運営する阪急うめだ本店は10月13日までの期間限定で、「うめだ阪急ビアガーデン 旅する屋上ビアガーデン」を開催している。また、同フロアで営業しているイタリアンレストラン「トラットリア アル･ポンピエーレ」でも「イタリアンルーフトップビアガーデン」を屋上ビアガーデンと同期間で開催する。

メインの「旅する屋上ビアガーデン」ではデリなどの通常の食べ放題メニューのほか、チケットと交換できる「チキンレッグ」「ポップコーンシュリンプ ハーブ香るカレータルタル」、3つのフレーバーから選べる「ソフトアイス」を用意した。広報担当は「昨年からメインを選択制にし、選ぶ楽しさを提供している。選べるメニューではやはり『チキンレッグ』が人気だが、ボリュームがありすぎる。ほかの食べ放題メニューも楽しんでもらえるよう、デザートなども用意している。また、今年のテーマは『旅する』とし、3つのテーマに分けて世界のメニューが登場する」と話す。

7月7日までの第1弾では話題のマーラータンを含むアジア各国のメニューの屋台が登場している。7月8日から8月25日までの期間はアメリカ･メキシコをテーマに熱い季節にぴったりの料理が並ぶ。8月26日から10月12日まではヨーロッパをテーマにワインマルシェが登場するなど、秋のメニューに移行していく。

同フロアの「トラットリア アル ポンピエーレ」開催される「イタリアンルーフトップビアガーデン」ではテーブルオーダーで、窯焼きの本格ピッツァ3種と、2種のソースで楽しめるリガトーニを食べ放題で提供するほか、厳選のイタリアンワインなど20種以上が飲み放題になっている。また、屋外のテラス席ではあるものの屋根付きの席も一部用意しているため、雨天でも楽しめるようになっている。

「トラットリア アル ポンピエーレ」開催される「イタリアンルーフトップビアガーデン」では窯焼きの本格ピッツァ3種と、2種のソースで楽しめるリガトーニを食べ放題で提供

【概要】

▽営業期間＝〜10月12日

▽営業時間＝17時〜22時 ※最終受付は20時30分、席2時間、飲み放題90分制

▽席数＝約500席

▽メニュー数＝フード約30種、ドリンク約120種

▽コース＝スタンダードプラン5000円(セレクトメニューの引換チケット付き)、プレミアムプラン6000円など

※小学生は1800円、未就学児童無料