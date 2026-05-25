父親が放った絶望的な一言…自身も尊厳死を選ぶ役を演じた韓国女優、胸の痛む家族の事情を初告白

女優パク・ジヒョンが、尊厳死を選ぶ女性を演じたドラマ『ウンジュンとサンヨン』に関するエピソードとともに、これまで明かしたことのなかった胸の痛む家族の事情を告白し、人々の心を動かしている。

最近公開されたバラエティ番組の予告編で、パク・ジヒョンは『ウンジュンとサンヨン』に対する深みのある話を伝えた。

【写真】頼んだのは“尊厳死の手助け”…パク・ジヒョンが語った役作り

特に、スイスでのロケーション撮影を振り返った彼女は、「私が演じたサンヨンという役は、とても大きな病気を患っている人物だった」と紹介し、作品への好奇心を刺激した。

スタジオを静かにさせたのは、台本と向き合いながら思い出したというパク・ジヒョンの実生活の告白だった。彼女は、父親が実際にがん闘病をしていたという胸の痛む事実を淡々と打ち明けた。

（写真＝tvN）パク・ジヒョン

彼女は、「台本を受け取ったときは、幸いにも父の体調がずいぶん良くなっていた」と胸をなでおろした当時を振り返った。

続けて、父親が闘病していたときに「家族がいなかったら、死にたかった」という絶望的な言葉を残した瞬間に言及し、娘として感じざるを得なかった深い悲しみと苦痛、そして家族に向けた愛情を率直に共有した。

◇パク・ジヒョン プロフィール

1994年11月26日生まれ。2014年に短編映画『真心』（原題）でデビュー。2018年の映画『コンジアム』で本格的に名前を知らせ、ドラマ『新米史官ク・ヘリョン』『ブラームスは好きですか？』『ユミの細胞たち』で主演を務めた。2022年の大ヒットドラマ『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』でスニャングループの嫁であるモ・ヒョンミン役を演じ、視聴者に強い印象を残した。趣味はゴルフ。