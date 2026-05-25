【ウエスティンホテル大阪】メロン&グリーンアフタヌーンティーを提供、「東洋と西洋の融合」をテーマにメロンとグリーンの食材を配置

ウエスティンホテル大阪(大阪市北区)は6月20日までの間、和洋のグリーン食材を使用した「メロン&グリーンアフタヌーンティー」(平日7400円、土日祝7900円)を提供している。同ホテルでは1人につき1台ティースタンドを用意するため、1人から予約可能となっている。

【メロン&グリーンアフタヌーンティーの画像はこちら】

同ホテルが提供するアフタヌーンティーでは、3段のティースタンドにスイーツのみが並び、基本的にセイボリーは別皿で提供される。上段にはメロンショートケーキやフレッシュメロンのほか、創作フィンガーフード「クリームチーズトラムレーズンの苔玉仕立て」が並ぶ。中段には抹茶モンブランやメロンマカロンなど、下段にはピスタチオムースやメロンのエクレアなどが配置される。メロンだけでなく、抹茶、海苔、ピスタチオ、キウイ、かぼすなど、さまざまなグリーンの食材を配置することで飽きることなく食べ進められる。

広報担当者は「メロンのアフタヌーンティーは、とホテルではいちごのアフタヌーンティーに続く人気のアフタヌーンティーになっている。今回は、当ホテルのテーマでもある『東洋と西洋の融合』を表現した。数あるメニューの中でもおすすめは『クリームチーズトラムレーズンの苔玉仕立て』で、まさに東洋と西洋が融合したメニューに仕上がっている」と話した。

アフタヌーンティーの開催期間中、同ホテルのバーテンダーが考案したノンアルコールフローズンドリンク「グリナリーフロスト」セットのアフタヌーンティー(平日8100円、土日祝8600円)も提供する。

【概要】

▽所在地＝大阪市北区大淀中1‐1‐201階ロビーラウンジ

▽提供時間＝正午12時から午後6時(最終入店4時)、要予約