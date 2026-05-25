中国地方は、明日26日(火)の夜は西部で雨が降り、27日(水)から28日(木)は中国地方の広い範囲で雨が降るでしょう。瀬戸内側ほど気温変化が大きい見込みです。また、今週末からは全般に晴れて、一日の寒暖差が大きくなるでしょう。気温変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。

明日26日(火)夜は、中国地方の西部で雨

明日26日(火)は湿った空気が流れ込み、前線が近づく見込みです。中国地方は、午前中は晴れる所が多いですが、午後は雲が広がり、西部でにわか雨の所があるでしょう。夜は、中国地方の西部で雨の降る所が多くなる見込みです。

日中の最高気温は晴れる時間が長い東部ほど高く、30℃前後になるでしょう。湿気が多く、蒸し暑い見込みです。

27日(水)から28日(木)は西部を中心にまとまった雨 横殴りの雨になる所も

27日(水)は前線を伴った低気圧が日本海西部へ進み、28日(木)は低気圧からのびる前線が、中国地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。

中国地方は広い範囲で雨が降り、西部や南に面した斜面を中心に雨が強く降り、雷を伴う所がある見込みです。南寄りの風が強まるため、横殴りの雨になる所もあるでしょう。

また、27日(水)は、朝の最低気温は20℃前後と平年より大幅に高く、寝苦しくなりそうです。一方、日中はあまり気温が上がらず、山口市や広島市、庄原市の最高気温は22℃から23℃くらいと、前日(26日)より大幅に低いところもある見込みです。

28日(木)も朝にかけて気温が下がりにくく、最低気温は20℃前後でしょう。日中の最高気温は30℃くらいになる所もあり、湿気が多いため蒸し暑く、身体に堪える暑さとなりそうです。

気温変化が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。

今週末からカラッと晴天 一日の気温変化が大きい

29日(金)は前線が南へ離れ、日本海から湿った空気が流れ込む見込みです。瀬戸内側は次第に晴れますが、日本海側は昼頃まで雨の降る所があるでしょう。日中の最高気温は、瀬戸内側で30℃くらいになり、蒸し暑い見込みです。

30日(土)から6月1日(月)は、乾いた空気を持つ高気圧に覆われて、全般に晴れるでしょう。強い日差しが照り付け、日中の最高気温は30℃以上の真夏日になる所が多い見込みです。一方、朝の最低気温は内陸部で10℃前後となり、朝と昼間の気温差が20℃くらいとなる見込みです。一日の寒暖差が大きくなるめ、調節しやすい服装を選ぶなどして、体調管理にお気をつけください。



向こう一週間は気温変化が大きいため、体調を崩さないようご注意ください。