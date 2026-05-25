濱正悟、シックな黒スーツでレッドカーペットに登場 短編映画『しろくま』初上映「感想がとても楽しみ」
俳優の濱正悟が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。
【全身ショット】シックな黒スーツで登場した濱正悟＆木村聡志監督
Avex ACTORS STAND Vol.2の『しろくま』で木村聡志監督と共に濱はレッドカーペットに登場。「歴史あるお祭りに参加できたこともすごくうれしいですし、僕が所属するAvexが作る映像プロジェクトの『しろくま』という作品を初めて観ていただける機会になる。皆さんに早く見ていただきたいですし、その感想がとても楽しみです」と笑顔で話していた。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。
【全身ショット】シックな黒スーツで登場した濱正悟＆木村聡志監督
Avex ACTORS STAND Vol.2の『しろくま』で木村聡志監督と共に濱はレッドカーペットに登場。「歴史あるお祭りに参加できたこともすごくうれしいですし、僕が所属するAvexが作る映像プロジェクトの『しろくま』という作品を初めて観ていただける機会になる。皆さんに早く見ていただきたいですし、その感想がとても楽しみです」と笑顔で話していた。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。