桑木志帆のフェードが曲がらない理由 右サイドでさばいてほとんどローテーションせずに振り抜く！
今季初勝利を挙げたフェードヒッターである桑木志帆。飛球織と方向性を両立させている彼女のフェードスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】インパクト直前までタメるダウンスイングがスゴイ！ 桑木のドライバーショット
◇ ◇ ◇左サイドで引っ張っていくというよりも、右サイドでさばいている感覚が強い、という印象を受けました。右サイドでさばいていて、左サイドはつまらないようにどかすだけの役割を担っている。そういう構造に見えます。インパクトを迎えるあたりで、クラブがものすごい勢いで加速しているんです。右足で粘ってダウンスイングの姿勢がほとんど変わっていないのに、クラブだけが走っている。これは、タメたものをきちんと走らせられる手首の柔らかさがあるからこそ、だと思います。本当にすごいですね。トップでリバースピボットのような動きが少し入るんです。ただ、このリバース系の動きにはメリットがあって、左腕が体の幅から外れない。腕がアウトに下りると、クラブが寝てしまいますが、高いトップの位置から真下に手元がそのまま下りるので、スクエアに迎えられます。左サイドの壁を意識するよりも、右サイドでどうさばくかが大事。これが、彼女のスイングの本質だと感じています。左サイドが少しでも動き始めてしまったら、振り遅れてしまう。だから、左サイドの解放の仕方が、このスイングでは非常に重要なポイントになってくる。ダウンで作ったタメを右ベタ足で粘って右サイドでさばく感覚。左足を伸ばしながら左サイドを回転していって、レイトヒットのようなイメージで打っていると思います。ローテーション自体は、インパクトを過ぎてから入ってきます。腕の面がインパクト以降もほとんど変わらない。三角形のキープがずっと維持されていて、その面が変わらないまま進んでいって、そこからリリースが入るから、フェース面がずっとスクエアにキープされます。だから、彼女のフェードは飛んで曲がらないのだと思います。■桑木志帆くわき・しほ／2003年生まれ、岡山県出身。24年6月「資生堂レディスオープン」でプロ初優勝。最終戦の「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」でメジャー初優勝を果たす。26年に「Sky RKBレディスクラシック」で2年ぶりの通算4勝目を飾った。大和ハウス工業所属。■中村香織なかむら・かおり／1986年生まれ、京都府出身。2009年にツアーデビュー。15年に腰の故障でツアーを離れ、3児の子育てをしながらレッスン活動を行い、現在はEAST GOLF SCHOOLを主宰。今年はツアー復帰を目指している。◇ ◇ ◇●古江のスイングを分析！ 関連記事「古江彩佳の驚異的な安定感！ 秘密は“ノーコック”バックスイングにあった」で詳細が分かります。
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