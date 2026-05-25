セキ・ユウティンが前髪を下した激レアショットを披露！ 愛犬・福宝とのツーショットに「どっちもかわいい」の声殺到
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「冷たい雨、子犬 すべての寒さは、そっと消え去った」と記すと、愛犬・福宝を優しく抱き寄せた写真を投稿した。
【写真】前髪を下ろしたセキ・ユウティンの激レア写真（全5枚）
先週参戦していた「ブリヂストンレディス」は2日目が雨天のため中止となってしまった。季節外れの寒さと雨に見舞われてしまったが、そんな一日、ユウティンは愛犬のぬくもりに癒されていた。投稿では愛犬を抱き寄せたり、前足をあげて挨拶をさせてみたり、ユウティンが両手でハートマークを作ってみたりと、仲よく過ごしたリラックスタイムの写真を公開した。ユウティンはキャップを被った試合中はもちろん、オフショットでもおでこを見せるヘアスタイルがほとんどだったが、今回は前髪を下ろして、いつもとは違うイメージだ。その写真にファンは大喜び。「試合だとかっこいいけど、自宅だと可愛い」「前髪あり可愛い」とのコメントが続々と寄せられていた。さらに「福宝ちゃん、かわいい！」「福宝もユウティンに負けないくらい可愛いですね」と称賛は愛犬にまで及んでいた。昨年のファイナルQTを44位で終えたユウティンは、前半戦の出場試合数に制限はあるが、これまで5試合に参戦し3試合で予選を通過。中盤戦の出場権をかけた暫定リランキングは現在43位につけている。例年、30位前後が突破ラインとされているため、残された試合での上位進出を狙う。次戦は今週28日に福島県で開幕する「リゾートトラスト レディス」に参戦する予定。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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