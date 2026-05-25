おととし、北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落として殺害した罪などに問われている23歳の女が、初公判で殺人の起訴内容を否認しました。

旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）はおととし4月、自分が写った画像を無断でSNSに投稿した当時17歳の女子高校生を車に乗せ、旭川市内の橋まで監禁。橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言って川に転落させ、殺害した罪などに問われています。

きょうの初公判で内田被告は。

内田被告

「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」

監禁罪については認めた一方、殺人などの罪は否認しました。

冒頭陳述で弁護側は、女子高校生は内田被告が橋の上から立ち去った後に転落していて、殺すつもりはなかったと主張。

一方、検察側は「突き落としていないとしても転落したのは被告人らの言動のせいであり、殺人罪の実行行為と言える」などと指摘しています。

事件をめぐっては、同じく殺人罪などに問われた特定少年で当時19歳の小西優花受刑者（21）に懲役23年の有罪判決が確定していて、あさっての公判に証人として出廷する予定です。