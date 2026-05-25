『能 狂言 刀剣乱舞』少女漫画界の“三傑”との奇跡のコラボの裏側 楽屋にまさかの集結…膝丸役・大槻裕一が明かす
人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする『能 狂言 刀剣乱舞』の制作発表記者会見が25日、東京・国立能楽堂の研修能舞台にて行われ、髭切役の野村裕基（26／能楽師狂言方和泉流）、膝丸役の大槻裕一（28／能楽師シテ方観世流）、『刀剣乱舞ONLINE』原作プロデューサーのでじたろう氏が登壇。今作のスペシャルコラボイラストを手掛け話題となっていた。少女漫画界の巨匠・萩尾望都氏、大和和紀氏、山岸凉子氏のエピソードを、大槻が明かした。
【集合ショット】華やかな和装姿を披露した野村裕基＆大槻裕一ら
スペシャルコラボイラストは、萩尾氏が刀剣男士髭切・膝丸、大和氏が刀剣男士小狐丸、山岸氏が謎の刀剣男士を「能狂言」と「刀剣男士」から着想を得て『能狂言刀剣乱舞』版、刀剣男士として描き下ろした。
このコラボにはでじたろう氏も「ただただびっくりです」と驚き。「ご提案いただきまして、そんなことできるんですか？って返したんですけど、あれよあれよと描いていただきまして」と予想だにしないの展開だったと明かした。
さらに現在、山岸氏原作の『日出処の天子』に出演中の大槻は、「12月のときに山岸先生がお見えになられたときに、楽屋にいらっしゃっておほめいただいて…」と振り返りつつ、「そのときに楽屋にいらっしゃったのが、萩尾先生と大和先生」とまさかの大集結を果たしていたことを明かした。
そのときはまだ今回のコラボは決まっておらず、3人は能狂言化された『日出処の天子』の感想で盛り上がっていたという。「まさかこんなことが実現するなんて思っていなかったんですけど、人生何が起きるかわからない」と吐露していた。
『能 狂言 刀剣乱舞』は、日本の伝統芸能である能・狂言と『刀剣乱舞』の世界観を融合させた新たな舞台作品となる。第1弾「妖蜘蛛編」には刀剣男士髭切・膝丸が登場する。新作能の作詞は能楽師シテ方観世流（人間国宝）の大槻文藏、監修は野村萬斎、演出はわかぎゑふが担当する。
刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は、2015年にPCブラウザ版のサービスが開始され、翌年の2016年にスマホアプリ版のサービスが開始。同作のメディアミックスとして、2015年よりミュージカル『刀剣乱舞』、2016年より舞台『刀剣乱舞』が上演。2016年よりテレビアニメ『刀剣乱舞-花丸-』、2017年には『活撃刀剣乱舞』が放送された。
さらに、2023年7月より歌舞伎『刀剣乱舞』が上演され、2024年10月より音楽ライブプロジェクト「ぴゅあくる刀剣男士」が公演されるなど、10周年を迎えた現在もさまざまな形のメディアミックス作品の展開がされている。
上演期間は、7月28日〜29日、8月24日〜26日に東京・国立能楽堂、9月11日〜12日に京都・金剛能楽堂で上演。出演者はほかに、福王和幸、大槻文藏となっている。
スペシャルコラボイラストは、萩尾氏が刀剣男士髭切・膝丸、大和氏が刀剣男士小狐丸、山岸氏が謎の刀剣男士を「能狂言」と「刀剣男士」から着想を得て『能狂言刀剣乱舞』版、刀剣男士として描き下ろした。
このコラボにはでじたろう氏も「ただただびっくりです」と驚き。「ご提案いただきまして、そんなことできるんですか？って返したんですけど、あれよあれよと描いていただきまして」と予想だにしないの展開だったと明かした。
さらに現在、山岸氏原作の『日出処の天子』に出演中の大槻は、「12月のときに山岸先生がお見えになられたときに、楽屋にいらっしゃっておほめいただいて…」と振り返りつつ、「そのときに楽屋にいらっしゃったのが、萩尾先生と大和先生」とまさかの大集結を果たしていたことを明かした。
そのときはまだ今回のコラボは決まっておらず、3人は能狂言化された『日出処の天子』の感想で盛り上がっていたという。「まさかこんなことが実現するなんて思っていなかったんですけど、人生何が起きるかわからない」と吐露していた。
『能 狂言 刀剣乱舞』は、日本の伝統芸能である能・狂言と『刀剣乱舞』の世界観を融合させた新たな舞台作品となる。第1弾「妖蜘蛛編」には刀剣男士髭切・膝丸が登場する。新作能の作詞は能楽師シテ方観世流（人間国宝）の大槻文藏、監修は野村萬斎、演出はわかぎゑふが担当する。
刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は、2015年にPCブラウザ版のサービスが開始され、翌年の2016年にスマホアプリ版のサービスが開始。同作のメディアミックスとして、2015年よりミュージカル『刀剣乱舞』、2016年より舞台『刀剣乱舞』が上演。2016年よりテレビアニメ『刀剣乱舞-花丸-』、2017年には『活撃刀剣乱舞』が放送された。
さらに、2023年7月より歌舞伎『刀剣乱舞』が上演され、2024年10月より音楽ライブプロジェクト「ぴゅあくる刀剣男士」が公演されるなど、10周年を迎えた現在もさまざまな形のメディアミックス作品の展開がされている。
上演期間は、7月28日〜29日、8月24日〜26日に東京・国立能楽堂、9月11日〜12日に京都・金剛能楽堂で上演。出演者はほかに、福王和幸、大槻文藏となっている。