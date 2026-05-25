熊本市は、"親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる" 慈恵病院の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に昨年度7人の預け入れがあったと明らかにしました。これで、2007年の開設から19年で200人に達したことになります。

【写真を見る】赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」預け入れ200人に 開設から19年 熊本市・慈恵病院

200人の男女比や月齢 身体的虐待は？

19年間で200人が預けられ、男女比はおよそ半分です。病院側が「赤ちゃんの預け入れ」を想定する中で、生後1か月未満の新生児は全体の8割（167人）、生後1か月～1年未満の乳児は20人で、生後1年から就学前の幼児が13人でした。

身体的虐待が認められるケースはありませんでした。

2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）

＜預け入れ人数＞200人

＜性別＞男児97 女児103

＜年齢＞新生児167（うち生後7日未満83） 乳児20 幼児13 ※生後7日未満の統計は2011年以降

＜体重＞～1500g1 1500g～2500g28 2500g～139

＜健康状態＞良好150 要医療50

＜身体的虐待の疑い＞なし

200人は どこで どう生まれた？

また、200人の3割は父母などの居住地が不明で、68人については熊本市が戸籍を作成しています。居住地が判明した中では「熊本以外の九州」が42人で最多、関東地方29人、中部地方18人、近畿地方16人などとなっていて、慈恵病院のある熊本県内からは15人でした。

毎年の発表時点で親などに引き取られた子は1割に満たない17人に留まってます。

出産場所は、自宅が半数以上（104人）を占め、医療機関が60人、車中が6人でした。

2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）

＜病院からの手紙の持ち帰り＞151

＜子どもと一緒に置かれていたもの（着衣以外）＞あり130 手紙75

＜熊本市が戸籍作成＞68

＜父母などからの事後接触＞当日23 1週間以内34 1か月以内8 1か月以上3

＜父母などの居住地＞熊本15 熊本以外の九州42 四国0 中国10 近畿16 中部18 関東29 東北3 北海道1 国外2 不明64

＜父母などによる引き取り＞17

＜母親の年齢＞10代21 20代76 30代42 40代11 不明50

＜預け入れに来た人＞母親149 父親37 祖父母19 その他33 不明35

＜出産場所＞医療機関60 医療機関(推測)7 自宅104 車中6 その他3 不明20

預け入れの理由から苦しい女性の実態が見える

預け入れの理由の最多は「生活困窮」で67人、次いで未婚46人、世間体・戸籍の問題が40人、不倫20人、家族の反対19人などとなっています。

2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）

＜母親の婚姻状況＞婚姻49 離婚28 死別1 未婚78 不明44

＜ゆりかごまでの移動手段＞車82 航空機16 鉄道56 その他7 不明39

＜家庭の状況＞ひとり親家庭32 婚姻世帯14 その他112

＜赤ちゃんの兄弟姉妹＞なし70 あり82（うち3人以上42） 不明48

＜実父＞夫34 内縁7 恋人55 その他30 実父に別妻子22 不明52

＜預け入れの理由＞生活困窮67 家族の反対19 未婚46 不倫20 世間体・戸籍40 パートナー31 養育拒否16 育児不安18 その他36 不明47

慈恵病院の蓮田健 院長「理解と支援を」

――19年間で200人の預け入れについて

「予期せぬ妊娠をした女性たちの中には、発達障害や境界知能などを背景にして、事前に相談することが苦手という一面もある。緊急避難・セーフティーネットである"ゆりかご"と"内密出産"は必要だと、社会の理解と支援をいただきたい」

昨年度（2025年度）の預け入れは7人

2025年度の預け入れ ※5月25日（月）午後4時公表

＜預け入れ人数＞7人

＜性別＞男児2 女児5

＜年齢＞新生児6（うち生後7日未満5） 幼児1

＜健康状態＞良好4 低体温・低体重など要医療3

＜身体的虐待の疑い＞なし

＜父母などの居住地＞中国地方1 国外1 不明5

＜父母などの引き取り＞なし

＜母親の年齢＞10代1 20代2 30代1 不明3

＜預け入れに来た人＞母親4 父親2 不明2

＜出産場所＞自宅5 不明2

＜預け入れの理由＞（複数回答）：生活困窮4 家族の反対1 未婚3 世間体2 パートナーの問題1 養育拒否1 育児不安・負担感1 不明3

【相談窓口一覧】

妊娠や出産、産後の養育について悩んでいる人は、以下の窓口で相談を受け付けています。いずれも、熊本市民でなくても相談できます。

＜相談窓口＞

■「にんしんSOS熊本（エスオーエス くまもと）」

080-9068-7528 24時間いつでも対応

■熊本市の「妊娠内密相談（にんしん ないみつ そうだん）センター」

096-366-3060 午前8時半～午後5時15分

メール（naimitsusoudan＠city.kumamoto.lg.jp）

※夜間や休日、祝日の電話は「にんしんSOS熊本」と連携、メールは次の営業日に対応

■福田病院（ふくだ びょういん）母子サポートセンター＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時半

※「母子（ぼし）サポートセンターに相談（そうだん）です」と伝えてください

メール（info@fukuda-hp.or.jp）

■中高生妊娠相談（ちゅうこうせい にんしん そうだん）※18歳以下なら誰でも相談可能

・福田病院（ふくだ びょういん）＝熊本市中央区

096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

メール（info＠fukuda-hp.or.jp）

・まつばせレディースクリニック＝熊本県宇城市

0964-34-0303 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・菊陽（きくよう）レディースクリニック＝熊本県菊陽町

096-213-5656 日曜と祝日除く午前9時～午後5時

・ソフィアレディースクリニック水道町＝熊本市中央区

096-322-2996 日曜と祝日除く午前10時～午後5時

■慈恵病院（じけい びょういん）「赤ちゃんとお母さんの相談係」＝熊本市西区島崎6丁目1-27

0120-783-449 24時間いつでも対応

※慈恵病院は「こうのとりのゆりかご」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています

■賛育会病院（さんいくかい びょういん）＝東京都墨田区太平3-20-2

03-3622-1651 祝日や年末を除く月曜～金曜 午前9時～午後4時

※賛育会病院は「ベビーバスケット」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています