赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」預け入れ200人に 開設から19年 熊本市・慈恵病院
熊本市は、"親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる" 慈恵病院の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に昨年度7人の預け入れがあったと明らかにしました。これで、2007年の開設から19年で200人に達したことになります。
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200人の男女比や月齢 身体的虐待は？
19年間で200人が預けられ、男女比はおよそ半分です。病院側が「赤ちゃんの預け入れ」を想定する中で、生後1か月未満の新生児は全体の8割（167人）、生後1か月～1年未満の乳児は20人で、生後1年から就学前の幼児が13人でした。
身体的虐待が認められるケースはありませんでした。
2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）
＜預け入れ人数＞200人
＜性別＞男児97 女児103
＜年齢＞新生児167（うち生後7日未満83） 乳児20 幼児13 ※生後7日未満の統計は2011年以降
＜体重＞～1500g1 1500g～2500g28 2500g～139
＜健康状態＞良好150 要医療50
＜身体的虐待の疑い＞なし
200人は どこで どう生まれた？
また、200人の3割は父母などの居住地が不明で、68人については熊本市が戸籍を作成しています。居住地が判明した中では「熊本以外の九州」が42人で最多、関東地方29人、中部地方18人、近畿地方16人などとなっていて、慈恵病院のある熊本県内からは15人でした。
毎年の発表時点で親などに引き取られた子は1割に満たない17人に留まってます。
出産場所は、自宅が半数以上（104人）を占め、医療機関が60人、車中が6人でした。
2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）
＜病院からの手紙の持ち帰り＞151
＜子どもと一緒に置かれていたもの（着衣以外）＞あり130 手紙75
＜熊本市が戸籍作成＞68
＜父母などからの事後接触＞当日23 1週間以内34 1か月以内8 1か月以上3
＜父母などの居住地＞熊本15 熊本以外の九州42 四国0 中国10 近畿16 中部18 関東29 東北3 北海道1 国外2 不明64
＜父母などによる引き取り＞17
＜母親の年齢＞10代21 20代76 30代42 40代11 不明50
＜預け入れに来た人＞母親149 父親37 祖父母19 その他33 不明35
＜出産場所＞医療機関60 医療機関(推測)7 自宅104 車中6 その他3 不明20
預け入れの理由から苦しい女性の実態が見える
預け入れの理由の最多は「生活困窮」で67人、次いで未婚46人、世間体・戸籍の問題が40人、不倫20人、家族の反対19人などとなっています。
2007年度～2025年度の預け入れ（各発表時点の集計）
＜母親の婚姻状況＞婚姻49 離婚28 死別1 未婚78 不明44
＜ゆりかごまでの移動手段＞車82 航空機16 鉄道56 その他7 不明39
＜家庭の状況＞ひとり親家庭32 婚姻世帯14 その他112
＜赤ちゃんの兄弟姉妹＞なし70 あり82（うち3人以上42） 不明48
＜実父＞夫34 内縁7 恋人55 その他30 実父に別妻子22 不明52
＜預け入れの理由＞生活困窮67 家族の反対19 未婚46 不倫20 世間体・戸籍40 パートナー31 養育拒否16 育児不安18 その他36 不明47
慈恵病院の蓮田健 院長「理解と支援を」
――19年間で200人の預け入れについて
「予期せぬ妊娠をした女性たちの中には、発達障害や境界知能などを背景にして、事前に相談することが苦手という一面もある。緊急避難・セーフティーネットである"ゆりかご"と"内密出産"は必要だと、社会の理解と支援をいただきたい」
昨年度（2025年度）の預け入れは7人
2025年度の預け入れ ※5月25日（月）午後4時公表
＜預け入れ人数＞7人
＜性別＞男児2 女児5
＜年齢＞新生児6（うち生後7日未満5） 幼児1
＜健康状態＞良好4 低体温・低体重など要医療3
＜身体的虐待の疑い＞なし
＜父母などの居住地＞中国地方1 国外1 不明5
＜父母などの引き取り＞なし
＜母親の年齢＞10代1 20代2 30代1 不明3
＜預け入れに来た人＞母親4 父親2 不明2
＜出産場所＞自宅5 不明2
＜預け入れの理由＞（複数回答）：生活困窮4 家族の反対1 未婚3 世間体2 パートナーの問題1 養育拒否1 育児不安・負担感1 不明3
【相談窓口一覧】
妊娠や出産、産後の養育について悩んでいる人は、以下の窓口で相談を受け付けています。いずれも、熊本市民でなくても相談できます。
＜相談窓口＞
■「にんしんSOS熊本（エスオーエス くまもと）」
080-9068-7528 24時間いつでも対応
■熊本市の「妊娠内密相談（にんしん ないみつ そうだん）センター」
096-366-3060 午前8時半～午後5時15分
メール（naimitsusoudan＠city.kumamoto.lg.jp）
※夜間や休日、祝日の電話は「にんしんSOS熊本」と連携、メールは次の営業日に対応
■福田病院（ふくだ びょういん）母子サポートセンター＝熊本市中央区
096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時半
※「母子（ぼし）サポートセンターに相談（そうだん）です」と伝えてください
メール（info@fukuda-hp.or.jp）
■中高生妊娠相談（ちゅうこうせい にんしん そうだん）※18歳以下なら誰でも相談可能
・福田病院（ふくだ びょういん）＝熊本市中央区
096-322-2995 日曜と祝日除く午前9時～午後5時
メール（info＠fukuda-hp.or.jp）
・まつばせレディースクリニック＝熊本県宇城市
0964-34-0303 日曜と祝日除く午前9時～午後5時
・菊陽（きくよう）レディースクリニック＝熊本県菊陽町
096-213-5656 日曜と祝日除く午前9時～午後5時
・ソフィアレディースクリニック水道町＝熊本市中央区
096-322-2996 日曜と祝日除く午前10時～午後5時
■慈恵病院（じけい びょういん）「赤ちゃんとお母さんの相談係」＝熊本市西区島崎6丁目1-27
0120-783-449 24時間いつでも対応
※慈恵病院は「こうのとりのゆりかご」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています
■賛育会病院（さんいくかい びょういん）＝東京都墨田区太平3-20-2
03-3622-1651 祝日や年末を除く月曜～金曜 午前9時～午後4時
※賛育会病院は「ベビーバスケット」と「内密出産（ないみつ しゅっさん）」に対応しています