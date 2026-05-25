「おそ松さん」アニメ×実写映画×舞台がコラボし“全松”集合！ 6つ子誕生日コラボビジュアル公開
5月24日の「おそ松さん」6つ子の誕生日を記念し、10周年を迎えたTVアニメ『おそ松さん』、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、同日より上演開始となる舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』の奇跡のコラボが実現。作品を横断し、総勢18名でシェーポーズをきめて6つ子の誕生日をお祝いする前代未聞のコラボビジュアルが公開された。
【写真】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』ムビチケビジュアルは6つ子たちが「シェー！」
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。
さらに「おそ松さん」6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2025年7月から9月TVアニメ『おそ松さん』第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした。2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、さらなる展開が期待される。
今回解禁されたコラボビジュアルでは、アニメ、実写映画、舞台、それぞれの世界で活躍してきた“6つ子”たちがメディアの枠を飛び超えてまさかの大集合。全員そろっておなじみの“シェーポーズ”を決めながら、6つ子の誕生日をにぎやかに祝福する、“おそ松さん”ならではのカオスでスペシャルな一枚となっている。
これまで独自の魅力を放ってきた各作品が、今回初めて横断的にコラボレーション。TVアニメ「おそ松さん」10周年というメモリアルな節目だからこそ実現した記念企画となった。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』は、東京・品川プリンスホテル ステラボールにて6月12日〜21日上演。
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。
さらに「おそ松さん」6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2025年7月から9月TVアニメ『おそ松さん』第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした。2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、さらなる展開が期待される。
今回解禁されたコラボビジュアルでは、アニメ、実写映画、舞台、それぞれの世界で活躍してきた“6つ子”たちがメディアの枠を飛び超えてまさかの大集合。全員そろっておなじみの“シェーポーズ”を決めながら、6つ子の誕生日をにぎやかに祝福する、“おそ松さん”ならではのカオスでスペシャルな一枚となっている。
これまで独自の魅力を放ってきた各作品が、今回初めて横断的にコラボレーション。TVアニメ「おそ松さん」10周年というメモリアルな節目だからこそ実現した記念企画となった。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』は、東京・品川プリンスホテル ステラボールにて6月12日〜21日上演。