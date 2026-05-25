第６回中国消費品博のメイン会場に展示されたヘルスケア・コミュニケーションロボット。（４月１１日撮影、海口＝新華社記者／蒲暁旭）

【新華社北京5月25日】中国医療・ヘルスケア製品輸出入商会が税関データを基にまとめた2026年1〜4月の医療・ヘルスケア製品の貿易額は前年同期比4.9％増の673億6100万ドル（1ドル＝約159円）だった。輸入は1.9％増の288億8600万ドルで、輸出は7.3％増の384億7500万ドルと伸び率が1〜3月より約2ポイント拡大した。

医療機器の輸出は9.6％増の171億7200万ドルで、うち医用診断・治療製品が12.7％、歯科用設備・材料が11.8％それぞれ増加した。西洋薬の輸出は6.0％増の374億9900万ドルで、うち原料は2.2％増、製剤は33.2％増だった。中医薬（中国伝統医薬）の輸出は安定的に推移し、0.9％増えた。総合的に見ると、高付加価値製品が引き続き輸出をけん引し、貢献度はさらに高まり、製品構成も改善した。

輸出相手別にみると、最大の欧州連合（EU）向けは13.6％増の87億1900万ドルで、25年に続き堅調な動きとなった。米国向けは6.2％減の55億9700万ドルで、減少幅が縮小し、4月単月は13.0％増加した。「一帯一路」沿線諸国向けは14.2％増え、伸びが最も高かった。全体的に輸出市場の構成がいっそう多角化した。