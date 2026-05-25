「ハライチ」澤部佑（40）が25日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。結婚指輪をしなくなった悲しい理由を明かす場面があった。

この日は17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つタレントの山口もえ、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美をゲストに迎え、「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題して放送された。

山口が結婚11年目にして9歳の娘の言葉で夫で「爆笑問題」の田中裕二が結婚指輪を買ったことに不満をもらす中、そもそも結婚当時、田中からは「コンビ2人とも結婚指輪をしてるのはおかしいから、しない」と言われたことを明かした。

これに、伊集院光は「だいたい“コンビで付けちゃいけない”っていうのもよく分かんない。そもそも、付けてる人、いっぱいいる」とツッコミ。神田愛花から「2人はどうしてましたっけ？」とハライチに水を向けた。

岩井勇気は「俺は付けてる」と話す一方で、澤部は「俺は最初してたんだけどね。しなくなっちゃった」と告白した。

スタジオから「何で？」と声がかけられると、澤部は「それこそ、俺、エゴサーチして“澤部ごときが指輪なんかして。幸せ自慢するな！”って書いてあったから、泣きながら外した」と明かした。

これに、岩井は「田中さんはもえさんより娘を取ったけど、お前は奥さんよりSNSのほうを取った」と指摘。澤部は「そいつに嫌われたくない一心で」と笑った。

澤部は2013年に一般女性と結婚。2014年5月に長女、2016年4月に次女、2019年2月に長男が誕生している。岩井は2023年11月に女優の奥森皐月と結婚することを発表した。