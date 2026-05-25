25日正午ごろ、東京・銀座の複合施設GINZA SIXに入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して逃走する事件があり、25人がケガをしました。

事件は銀座通り沿いに面した銀行の前で起きました。取材を始めたときも、体調不良を訴える10人以上の方々が座り込んでいる様子が見えました。救助の優先順位をつけるトリアージなども行われ騒然とした雰囲気でした。

警視庁などによりますと、25日正午ごろ、中央区銀座6丁目にある複合施設「GINZA SIX」に入る三井住友銀行銀座支店で、「ロビーで刺激臭があり、のどが痛い」などと110番通報がありました。男はATMなどが設置されたフロアで、催涙スプレーのようなものを噴射したとみられ、トウガラシの辛み成分であるカプサイシンのようなものが検出されたということです。

この事件で、20代から80代の男女25人がのどの痛みなどを訴え、このうち19人が病院に搬送されましたが、全員意識はあるということです。

多くのケガ人が出たことから、東京消防庁が「スーパーアンビュランス」と呼ばれる大型の救急車など、あわせて59台を出動させて応急処置にあたりました。

現場にいた人

「みんな同じようにむせて、せきが出てっていう人が周りに何人もいました。僕はハンカチを出して」「のどがイガイガなったのですぐ出た。においはないです。空気だけがおかしい感じで、しびれが」

催涙スプレーのようなものを噴射したとみられる男は、今も逃走しているということで、警視庁は傷害事件として行方を追っています。