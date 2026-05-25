◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)

7回1失点で4勝目をマークした山本由伸投手について、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が試合後にコメントしました。

初回から積極的に攻めるブリュワーズ打線に対し、丁寧な投球を続けた山本投手。2回に先制を許すなど、5回以外走者を背負う展開でしたが、7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、失点1とゲームメーク。4勝目を手にしました。

山本投手が許した失点は2回の1点のみ。粘りの投球にキャッチャーのラッシング選手は「最初から質の高い投球でしたし、彼らに1点だけしか与えなかったのは良かったと思います」とねぎらいます。

さらに、この日は要所でゴロを打たせる場面が見られましたが、「相手は最初から積極的に攻めていました。我々の作戦にも少し役立ちました」とラッシング選手。「由伸には長いイニングを投げてもらい、ブルペンの負担をできるだけ減らしました」と7回まで投げた点を絶賛しました。

前回登板は7回1失点で敗戦投手となっていた山本投手ですが、この日は打線の援護もあり勝ち星をマーク。10試合目の先発登板で4勝4敗、防御率3.09としています。