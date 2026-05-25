東京の銀座三越で25日、特別展「武豊デビュー40年 〜前人未到の記録〜」の開催を記念したトークショーが行われた。主役の武豊（57）は午前中のダービーPRイベントに続いての参加で、約50人のファンの前で競馬、プライベートの話をたっぷり披露した。同展は6月15日（月）まで、銀座三越・新館7階の催物会場で行われる。

会場には史上最多となる自身のダービー6勝のパネルも展示。「今までの6頭分の横にまだスペースがありましたね（笑い）。今週が終わってまた一つ新しいパネルを増やせれば」と笑顔を見せた。

今年は青葉賞（1着）で初タッグを組んだゴーイントゥスカイでダービーに騎乗。「今年はなんとなくディープインパクト、オルフェーヴル、コントレイルみたいな抜けた馬がいなくて、どの馬にもチャンスがあるのかなと。（青葉賞馬のダービー未勝利について）もちろん知っています。毎年、話題に上がるので来年、その話がなくなってればいいですね」と話した。

トーク中にはオークスを制した今村聖奈とジュウリョクピエロの話題も。「彼女のお父さんは（弟の）幸四郎の同期でかなりの後輩ですからね。その娘さん。いやになっちゃいますよね（笑い）。もちろん自分が負けたのは悔しいけど、ああやって彼女が勝ったのはうれしかった。彼女自身、頑張っていましたからね。でも彼女は実力があるんだなと思った。結果で応えたしね。男子も女子も関係なく、あの年齢でG1を勝ったんだから」。ジュウリョクピエロは凱旋門賞にも登録済み。武豊は「おそらく今年は自分も（メイショウタバルで）トライできると思うので。もしかしたら一緒に乗ることになるかもしれないよね。自分にとっても明確な目標だし、そろそろ勝ちたい」と楽しそうに話していた。