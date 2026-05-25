◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク7-6日本ハム（24日、みずほPayPayドーム）

王貞治レガシーデーと題して行われた日本ハムとの一戦はソフトバンクが逆転勝利を飾りました。

ソフトバンクの球団会長を務める王氏。試合前にはその功績をたたえる映像が流れ、工藤公康氏や秋山幸二氏などの球団レジェンドや小久保裕紀監督、柳田悠岐選手が一堂に会し記念撮影が行われました。

王氏は「1995年にホークスに入団して以来32年目を迎えています。その間ファンの皆様、そして一緒に戦ったチームメートの力でここまで来ることができました。今日ここにレガシーデーという89番の背番号をきた選手たちがグラウンドで戦ってくれるような名誉な話はありません。うれしく思います。もっともっと大きな歴史が出来るように多くのファンのみなさんに支えていただけるようにがんばっていきます」とコメントしました。

試合は先発・前田悠伍投手は初回に1アウト満塁のピンチを招き、いきなり野村佑希選手の満塁弾を浴びます。それでもソフトバンク打線もすぐさま奮起。2回に2アウトからの3連打で満塁の好機をつかむと、押し出しの四球と、周東佑京選手の走者一掃のタイムリー3塁打で同点に追いつきました。さらに3回に柳田悠岐選手が勝ち越し2ランを放ちますが、7回にカストロ選手のソロで同点に追いつかれます。それでも8回に柳田選手の犠牲フライで勝ち越し。ソフトバンクが勝利しました。

王氏もベンチ裏へ下がる選手ら一人一人にハイタッチをし笑顔で勝利をたたえました。

お立ち台に上がった柳田選手はレガシーデーでの自身の活躍に「信じられません、実力的に信じられない」と謙遜。8回の犠牲フライには「まずはこんちゃんありがとうという気持ちが強い。追い込まれてましたし、(走者を)返せなかったら命はないぞという気持ちでくらいつきました」と心境を明かしました。

柳田選手は王氏からの教えで「とにかく振れって言われたり丁寧に打ちなさいって言われたり、若い頃はいろいろ教えていただきましたので感謝です」と話しました。

同じくお立ち台に上がった周東選手は「球場全体で一体となってましたし、僕らも“89”を背負ってしっかりやらないといけないと思って気を引き締めながらいきました」と感慨深げに語りました。