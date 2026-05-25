巨額すぎる制作費に違法賭博疑惑、実名告白まで…韓国芸能界大物が生配信で暴露した「K-POP」ビジネスの深層

人気アイドルの実名まで飛び出した暴露生配信が、韓国の芸能界を大きく揺るがしている。

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歌手でありプロデューサーのMCモンが5月18日、自身のSNSを通じたライブ配信において、芸能事務所One Hundred側との対立や会社運営に対する不満、先払い金の構造、違法賭博の疑惑、さらには有名芸能人の実名に至るまでを一気に語ったのだ。

日本人にとって、MCモンという名前はあまり馴染みがないかもしれない。しかし、今回の騒動は名前を知らない芸能人同士の内輪揉めとして片付けられるような話ではない。

EXOのベクヒョン、歌手や俳優として長く活動してきたキム・ミンジョン、芸能事務所のOne HundredやBIG PLANET MADE、そしてアルバムの制作費や先払い金の構造といった話まで及んでいる。

つまり、K-POPの有名アーティストを抱える芸能ビジネスの舞台裏が、ライブ配信という形で一気に噴出した事件なのである。

MCモン（写真提供＝OSEN）

MCモンはライブ配信の中で、まず自身がこれまでに関わってきた音楽活動や会社運営について口を開いた。

兵役問題で激しい批判を浴びた後、作曲家チーム「イダンヨプチャギ」として活動し、数々のヒット曲を生み出してきたこと、その後にBIG PLANET MADEの設立に関与した経緯などを説明した。

さらに、One Hundred側との関係悪化についても言及している。

MCモンは、抱いている経営方式も音楽に対する考えも異なり、アーティストへの接し方もまた違っていたと主張した。昨年には相手側が自宅まで押し寄せ、激しく衝突したこともあったと語っている。

その中でも日本のK-POPファンに衝撃を与えたのは、EXOのベクヒョンの名前が出たことだ。

ベクヒョン（写真提供＝OSEN）

MCモンはアルバム制作費を巡る先払い金の構造を説明する過程で、ベクヒョンのソロアルバムの制作費について触れた。彼はベクヒョンのソロアルバムについて、1枚目のアルバムには約100億ウォン（約10億円）、2枚目のアルバムには約50億ウォン（約5億円）が投じられたと述べている。

この金額の真偽や内訳については、現時点で公に確認されているわけではない。

それでもMCモンの発言が韓国で重く受け止められているのは、こうした具体的な金額や有名アーティストの名前が挙げられたからでもある。K-POPのアルバム制作には、楽曲制作やミュージックビデオ、海外ロケ、振付、ビジュアル、宣伝、マーケティングなど多額の費用が必要となる。

しかし、アーティスト名とともに具体的な制作費が生配信で語られるのは極めて異例のことである。

K-POPは華やかなステージや完成度の高い映像で知られているが、その裏側では巨額の資金が動いている。今回のライブ配信は、その見えにくい金の流れの一部を、当事者が感情を露わにしてさらけ出した形となった。

騒動をさらに拡大させたのは、MCモンがOne Hundred関係者の親族であるA氏を巡る疑惑を語ったことだ。

MCモンはA氏が違法賭博に関与していると主張した。ルームサロンを渡り歩きながらオンラインバカラを行い、数十億ウォンが動いているという趣旨の発言をしている。

さらに、その場に歌手兼俳優が同席し、数千万ウォン（数百万円）のチップを受け取ったと主張して実名を挙げた。名指しされたのは、歌手兼俳優のキム・ミンジョンであった。

これに対し、キム・ミンジョン側は直ちに反論した。法律代理人を通じて、現在インターネット上で語られている内容は事実ではないと明確に否定し、必要な部分については民事・刑事上の法的責任を問う方針を明らかにしている。

キム・ミンジョン（写真提供＝OSEN）

現時点で確実なのは、MCモンがライブ配信で実名を挙げて主張を展開したこと、そして名指しされた側がそれを否定しているという事実だけである。

MCモンは中堅女優の実名にも触れている。A氏がその女優と5年間にわたり交際していると主張し、さらにその娘がA氏を「アボジ（お父さん）」と呼んでいるという趣旨の発言まで行った。

こうした内容は、真偽が確かめられていない私生活に関わる話でもある。それゆえ韓国メディアも、あくまでMCモン本人の主張であり、関連人物の公式な立場や事実関係は確認されていないと慎重に報じている。

それでも、一度ライブ配信で実名が出れば、情報は瞬時に拡散されてしまう。

韓国芸能界が騒然としているのは、暴露の内容が刺激的だからという理由だけではないだろう。本人の主張に過ぎない段階であっても、実名を出された芸能人やその家族、所属事務所、ファンにまで甚大な影響が及ぶからである。

暴露ライブが浮き彫りにした芸能界の危うさと裏側

今回の騒動が波紋を呼ぶ理由はいくつか存在する。

まず、MCモン自身がもともと韓国において強い賛否を巻き起こす人物である点だ。

MCモンは過去の兵役問題で猛烈な批判を浴び、芸能活動に大きな影響を受けた。その後はプロデューサーとしての活動を継続してきたが、近年も女会長との不倫疑惑や代理処方疑惑など、多種多様な騒動に巻き込まれている。

今回の暴露ライブも、そうした一連の対立や疑惑の延長線上にある。

次に、One Hundredという企業の存在がある。One HundredはEXOのベクヒョン、チェン、シウミンが所属するINB100の親会社である。さらに、ボーイズグループTHE BOYZとも精算金を巡る対立が表面化している。

左からチェン、ベクヒョン、シウミン（写真提供＝OSEN）

そこにアルバム制作費や先払い金、アーティストの待遇、経営方針の違いといった話が重なることで、単なる私的な暴露ではなく、K-POP事務所の運営自体に関わる問題として捉えられているのだ。

さらに、MCモンが追加の暴露を予告したことも波紋を広げている。

彼は違法賭博に関わっている芸能人が他にもいるという趣旨の発言をし、グローバルスターの親族にも言及するような素振りを見せたとされる。もし今後、さらに実名や具体的な証拠が提示されれば、騒動はより深刻化する可能性がある。

もう一つ浮き彫りになったのは、韓国芸能界における暴露ライブの危うさである。

かつて芸能界の暴露は、メディアや記者会見、裁判資料などを通じて広まることが一般的だった。少なくとも、一定の編集や確認作業を経て世に出る形であった。

しかし、今は違う。

当事者がSNSライブを開始し、怒りや感情のままに話し、その場で実名が飛び出す。それを視聴者が記録し、切り抜き、拡散し、数時間後には各メディアが後を追う。

MCモン本人にとっては、これまでの鬱憤を晴らす場だったのかもしれない。自身が被害を受け、名誉を傷つけられたと考え、相手の問題を明らかにしようとしたのだろう。

しかし、ライブ配信での暴露は非常に危険を伴う。事実関係が確認される前に名前が広まり、名指しされた側は即座に社会的なダメージを負う。否定しても疑惑のイメージだけが定着することもある。実名を出した側も、名誉毀損などの法的責任を問われる恐れがある。

キム・ミンジョン側が法的対応を予告したのも、そのためだ。

MCモン（写真提供＝OSEN）

日本のファンにとって、K-POPは完成度の高い音楽や洗練されたビジュアル、世界規模のツアーといった華やかなステージに見える。

しかし、その裏側には巨額の制作費、先払い金、事務所同士の利害、アーティスト獲得競争、経営陣の人間関係が渦巻いている。

今回のMCモンの暴露ライブは、その裏側があまりにも生々しく露呈した事例といえる。

当然ながら、MCモンの主張がどこまで事実であるかは、今後の法的手続きなどを待つ必要がある。名指しされた人物の一部は既に否定しており、現段階で断定できることは多くない。

それでも韓国芸能界がこれほど騒然としているのは、今回の騒動が単なるゴシップに留まらないからである。

日本に例えるなら、人気アイドルを抱える芸能事務所の元中心人物が、生配信で制作費や経営陣の親族、高名な俳優の疑惑を次々に語ったようなものだ。騒ぎにならないはずがない。

MCモンの暴露ライブは、真偽の確認が必要な危うい発言の連続であると同時に、K-POPビジネスの巨大化と、その裏側にある人間関係の縺れを見せつける出来事であった。

華やかなK-POPの表舞台の陰で、どれほど大きな資金と感情が蠢いているのか。今回の騒動は、その一端をあまりにも生々しく提示してしまったのかもしれない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）