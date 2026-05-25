「いろいろなことを感じた日々」織田裕二、車いすの刑事を演じて気づいた日常の“壁”「厳しさも痛感しました」

「いろいろなことを感じた日々」織田裕二、車いすの刑事を演じて気づいた日常の“壁”「厳しさも痛感しました」