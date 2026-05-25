東京ミッドタウン八重洲、フジロックとのコラボイベント開催‐フリーライブも実施
東京ミッドタウン八重洲は6月12日〜26日、毎年夏に新潟県苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL(フジロック)」とコラボレーションしたプレイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催する。
昨年のイベントの様子
6月19日〜21日までの3日間は、1Fガレリアの特設ステージにて、フジロックゆかりのアーティスト計9組が出演するスペシャルフリーライブ(入場無料)を実施。奇妙礼太郎氏や向井秀徳氏、在日ファンクmini、TENDOUJIらが、苗場の空気感を思わせるステージでライブを行う。最終日には、2FヤエスパブリックにてSUGIURUMN氏によるクロージングDJイベントも開催する。
実施コンテンツ
新コンテンツとして、1Fアトリウムに歴代ポスターや貴重な写真を展示する「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が初登場する。
過去のアトリウムイベントの様子
2Fヤエスパブリックでは、オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や、苗場プリンスホテル宿泊券などが当たるスペシャル抽選会、フジロックのオフィシャルドリンク「いいちこ」の期間限定販売なども行う。
昨年のイベントの様子
6月19日〜21日までの3日間は、1Fガレリアの特設ステージにて、フジロックゆかりのアーティスト計9組が出演するスペシャルフリーライブ(入場無料)を実施。奇妙礼太郎氏や向井秀徳氏、在日ファンクmini、TENDOUJIらが、苗場の空気感を思わせるステージでライブを行う。最終日には、2FヤエスパブリックにてSUGIURUMN氏によるクロージングDJイベントも開催する。
新コンテンツとして、1Fアトリウムに歴代ポスターや貴重な写真を展示する「FUJI ROCK WEEKギャラリー」が初登場する。
過去のアトリウムイベントの様子
2Fヤエスパブリックでは、オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や、苗場プリンスホテル宿泊券などが当たるスペシャル抽選会、フジロックのオフィシャルドリンク「いいちこ」の期間限定販売なども行う。