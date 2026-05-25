◇プロ野球交流戦 DeNAーオリックス（26日、横浜スタジアム）

いよいよ26日からセ・パ交流戦がスタートするプロ野球。初戦で対するDeNAとオリックスでは、若手外野手が躍動を見せています。

DeNAでの注目は、3年目を迎える23歳の度会隆輝選手。ここまでは44試合に出場し打率.316と、阪神・佐藤輝明選手に次ぐリーグ2位の打率をマークしています。さらに3本塁打も放っており、13打点もマーク。交流戦からも好調をキープし、キャリアハイの躍動なるか期待がかかります。

対するオリックスでブレイクを見せているのが、5年目の渡部遼人選手。昨季までは主に守備固めや代走として起用されるも、今季は打撃でも存在感を見せ、チーム2位タイの3本塁打含む打率.272をマークしています。さらに持ち前の脚力を生かしチームトップの9盗塁。守備でもこれを生かし、センターから両翼に向けて広い範囲をカバーしながら、ジャンピングキャッチなどでアウトを重ねる好プレーを連発しています。