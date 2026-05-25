TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が、プロ野球パ・リーグ6球団とのコラボを開催する。

6月27日のロッテ対ソフトバンク戦（ZOZOマリン）を皮切りに、7月23日まで期間中の6球団のホームゲームに、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、令和ロマンらラヴィット！ファミリーが続々と出演する。青木マッチョ（30）と番組公式キャラクター、ラッピーはコラボ6試合すべてに登場する。

コラボ実施日にはセレモニアルピッチや、出演者によるスタメンのアナウンス、イニング間のミニイベントなどを予定。球場では限定コラボグッズも販売される。

出演者のコメントは以下の通り。

▽見取り図・盛山晋太郎「昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅には沖縄料理のお店が多いので、行き帰りにはそこにも寄ってもらって楽しんでもらえればと思います。見取り図と青木マッチョ、ラッピーで行かせてもらいますが、いつもの『ラヴィット！』の雰囲気が京セラドームで披露できるかもしれないです。あくまでラッピーは生き物なんですが、何かを剥がしてしまうかもしれません。それを見てもらって、より試合が盛り上がればと思います。皆さんぜひ直接見に来てください」

▽見取り図・リリー「7月5日に京セラドームのオリックス対西武の試合にお邪魔させてもらうことになりました。私はプロ野球のゲームで西武の工藤（公康）選手をずっと愛用してきました。そのころとは選手は違いますがとても楽しみにしています」

▽青木マッチョ「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さんぜひ見に来てください！」