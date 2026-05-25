ファミマ、東北地方・新潟県で弁当などの配送を1日2便化へ - 物流の効率化、食品ロス・CO2排出量削減に貢献

ファミマ、東北地方・新潟県で弁当などの配送を1日2便化へ - 物流の効率化、食品ロス・CO2排出量削減に貢献