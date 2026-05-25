自慢げにカメラを見つめる猫ちゃん…。何かを発表しているかのような愛らしい姿が注目を集めています。話題の投稿は9万9000回以上表示され「作者のこころが伝わってきます」「なんて立派な作品でしょう！」「だって、爪アートだもん」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『私の作品です』自慢げにカメラを見つめる猫→『後ろの壁』を見ると……笑ってしまう光景】

おうちの壁をアートに変える猫ちゃん

Xアカウント「ノグリ＆おすし 」に投稿されたのは、芸術作品（？）を見せてくれた猫ちゃんです。お座りしてしっかりカメラに目線をくれた猫の「おすし」ちゃん。ただよく見ると、おすしちゃんの後ろの壁の一部は、壁紙が剥がれていたそうです。おすしちゃんはまるで「私の作品です」と紹介しているようだったといいます。

おすしちゃんは、おうちの壁で爪とぎをするそうです。猫はうれしくて興奮したときに爪とぎをします。おすしちゃんも「歓迎の爪とぎ」として壁で爪をとぐのだそうです。また、爪とぎで壁が傷まないように貼った保護シートを剥がそうとしたこともあったのだとか。自分の作品にかける想いが強い（？）おすしちゃんでした。

芸術家すぎるおすしちゃんにX民も爆笑

作品を見せてくれたおすしちゃんを見たXユーザーたちからは「あーこれからも作品を次々に制作される偉大な巨匠」「新進気鋭の前衛芸術家ですな」「芸術は爆発だみたいですね。（笑）」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ノグリ＆おすし 」では、おすしちゃんと、同居猫のノグリちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ノグリ＆おすし 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。