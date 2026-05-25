パパさんに向かって、強気な態度でアピールをした猫さん。怒っているのかと思いきや、これぞ猫といった可愛すぎる姿を見せてくれたそうで…？

多くの反響を呼ぶこととなった投稿は記事執筆時点で363万回再生を記録しており、「はぁー…これだから猫さんはたまらんのです…鬼かわいい」「スーパーツンデレ可愛すぎ」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパのもとにやってきた黒猫→怒っているかと思いきや…とんでもなく尊い『甘え方』】

登場から“おこ”な黒猫さん

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』に投稿されたのは、ツヤツヤな毛並みが美しい黒猫の女の子「ほたね」ちゃんのとある日の姿。わんぱくでコミュ力が高く、とても甘えん坊さんだといいます。

この日、キッチンにいたパパさんのもとへ来てくれたものの、「ねぇっ！」とばかりにイカ耳で声を張り上げ、なぜか“おこ状態”だったというほたねちゃん。パパさんのお顔をしっかりと見て、何かを伝えようとしているようです。

ほたねちゃんのお願い

パパさんがお返事をして撫でてあげたそうですが、今度はつかまり立ちをしながら「ねぇ～」と、愛らしくもはっきりとした声で話しかけてきたそう。それにしてもほたねちゃん、パパさんの手に自ら頭を擦りつけたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり。これは怒っているというよりも、もしや…。

すでにデレデレな様子なパパさんの優しい対応にも、「違うわ…」とでも言いたげに背を向けたそう。そして同じような行動を繰り返し、場面が切り替わると…、パパさんの腕の中に大人しく収まるほたねちゃんの姿が！そう、ほたねちゃんは甘えたいとアピールしていたのです。

みんなをメロメロに！

なでなでだけでは物足りなかったらしく、抱っこにたいへん満足しているご様子のほたねちゃん。最初の強気な態度も甘えたい気持ちが強かったことが理由だったようで、可愛さにキュンとしてしまいます。

そんな猫らしい魅力的な甘え方を見せてくれた甘えん坊さんは、さらに腕をペロペロと舐めてくれたそう。最後までパパさんや視聴者さんたちをメロメロにし続けた、やり手(?)なほたねちゃんなのでした。

投稿には「甘えたすぎておこなのかわいすぎるだろ…」「まず私を構いなさい！って態度に萌えちゃいます」「なんだこの真っ黒い生き物は…かわいすぎる」「最後のペロペロ、めちゃ可愛いなぁ♡」「ほたねさん満足そうで何よりです！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』では、ほたねちゃんと兄貴分のキジトラ猫「さもじ」くんの日々の様子が投稿されています。甘えん坊でおしゃべり上手なふたりの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「さもじとほたねの日常」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。