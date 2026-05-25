猫の睡眠に関する秘密3選

気持ち良さそうに寝ている猫を見ていると、幸せな気持ちになりますね。猫の睡眠にはどのような秘密が隠されているのでしょうか？

1.猫は1日12～16時間も寝ている

猫は「よく寝るなあ」という印象があるかと思います。それもそのはず、一般的な成猫の平均睡眠時間は12～16時間といわれているのです。1日の半分以上は寝ていることになりますね。子猫や高齢猫ではさらに多くの睡眠を必要とし、18～20時間も寝ることがあるそうです。

なぜこんなにも寝ているのかというと、それは体力を温存するためだといわれています。猫は肉食動物です。狩りにはエネルギーが必要なため、体力を蓄えておく必要があるのです。

家猫は狩りをしなくてもごはんをもらえますが、野生の名残なのでしょう。室内飼いの猫もよく寝ますね。

2.猫の睡眠はほとんどが浅い眠り

猫にも人間のように浅い眠りの「レム睡眠」、深い眠りの「ノンレム睡眠」があるといいます。実は、猫の睡眠のほとんどはレム睡眠なのだそうです。深く眠ってしまうと外敵に襲われても咄嗟に逃げたり攻撃することもできません。猫は、常に周囲を警戒しているので、深い眠りは短時間なのです。

また、12～16時間ずっと眠っているというわけではなく、細切れに睡眠と覚醒を繰り返しています。

3.猫は夜中も寝ている

猫は夜行性というイメージがあるかと思います。でもなぜか、夜の間も寝ていることが多くありませんか。飼い主さんと朝まで一緒に寝ているという猫も珍しくありません。

それは猫が夜行性ではなく正確には「薄明薄暮性」だからです。深夜に活動するのではなく、明け方と日暮れの頃が最も活発になるのです。

猫も夢を見るの？

人間が夢を見るのはレム睡眠、つまり浅い眠りのときです。猫の睡眠は多くがレム睡眠なので、猫も夢を見ている可能性が高いといわれています。

「どんな夢を見ているんだろう」と気になりますね。猫の夢は遊びなど日常的な出来事が多いそうです。寝ながら耳の先や足先、ヒゲがピクピク動くことがありますが、これは夢を見ているからなのだといいます。ときには寝言を言うこともあります。

まとめ

猫はたくさん寝ますが、浅い眠りのことがほとんどです。そのため、寝ていると思っても近寄っただけで起きてしまったり、声をかけるとしっぽの先で返事をしたりします。

猫には長い睡眠時間が必要です。寝ているときはそっとしておいてあげましょう。また、猫が安心して寝ることのできる環境も整えてあげて下さいね。