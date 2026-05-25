シント＝トロイデン山本理仁が、最終戦で今季6アシスト目を記録した

ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間5月24日に今季最終戦のプレーオフ第10節でメヘレンと対戦し、3-0で勝利した。

去就が注目を集めるMF山本理仁が今季6アシスト目で先制点を演出。5ゴール6アシストとして充実のシーズンを締めくくった。

シント＝トロイデンは山本、DF谷口彰悟、DF畑大雅、FW後藤啓介の日本人4人が先発出場。すると前半24分、自陣からドリブルでボールを運んだ山本が右サイドのスペースへラストパスを送り、FWアルブノール・ムヤの先制点をお膳立て。今季6アシスト目を記録した。

山本は3-0とリードして迎えた後半40分に途中交代。ベンチへ下がる際にはホームサポーターから盛大な拍手が送られた。24歳の司令塔はベルギー移籍後2シーズンは無得点に終わったが、今季は5得点を記録するなどゴールに絡む機会を増やし、3位と躍進したチームで存在感をさらに高めた。

その活躍により、今オフには移籍金800万ユーロ（約14億8000万円）でのドイツ1部フライブルク移籍が伝えられている。最高の形で飛躍のシーズンを締めくくり、ステップアップを果たすことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）