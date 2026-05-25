令和ロマン・高比良くるま、映画監督としてレッドカーペット ケムリも共に登場「騙されて出させられた」
令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）、松井ケムリが25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場した。
【写真】マイクなしであいさつをして森川葵を慌てさせる令和ロマン・くるま
高比良くるま（監督名義：くるま）は、短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務め、ケムリも同作に出演。くるまは「サルゴリラの児玉さんを主演にお迎えしまして、豪華なキャストの中、児玉さんの魅力が最大限伝わるように捉えた作品なので、皆さんぜひ見ていただきたいです」とアピールした。
映画撮影であることを知らされないまま、訳も分からぬ状況で軽トラックの運転手役を演じるという、異例の形で参加しているケムリは「騙されて映画に出させられたので、自分がなんでここにいるか分かってないです」と笑いをさらった。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。
【写真】マイクなしであいさつをして森川葵を慌てさせる令和ロマン・くるま
高比良くるま（監督名義：くるま）は、短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務め、ケムリも同作に出演。くるまは「サルゴリラの児玉さんを主演にお迎えしまして、豪華なキャストの中、児玉さんの魅力が最大限伝わるように捉えた作品なので、皆さんぜひ見ていただきたいです」とアピールした。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。