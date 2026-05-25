２３日に放送されたテレビ東京系「ゴッドタン」では若手芸人による「気付いちゃったオーディション」を放送した。

若手芸人が「気付いてしまった」出来事を紹介していく企画で、トップバッターの青色１号は「太田プロ若手はみんな酒井軍団」ということに気付いたとプレゼンした。

太田プロには有吉弘行や劇団ひとりらがいるが、そこには気軽に「可愛がって欲しい」とは言えないとし、そんな中でも若手を可愛がってくれるのがアルコ＆ピースの酒井だという。「僕らが決勝に行く前からかわいがってくれて、最初は酒井さんも笑われてた、周りの人に。なんであんなやつ可愛がってるんだって。でもだんだん結果を出して、酒井さん、今、ライト兄弟みたいだって言われてます」と若手は「酒井軍団」の構成員である人が多いとした。

するとおぎやはぎが「吉本の酒井派、最大派閥って誰？」と質問。鬼越トマホークは「アインシュタインの（河井）ゆずるさんがすごいっす。大阪から東京に来て新年会が３デイズ。大阪で２デイズ。全部で５デイズしている」と、驚きの新年会日数を暴露。「東京を牛耳ろうとしていて。これがとんでもない」と河井の交友関係の幅広さに舌を巻いていた。