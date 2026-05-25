カンニング竹山さんと池袋「沙漠之月」へ。元「dancyu」編集長・植野広生と数々の文化人をとりこにする「中国料理」を楽しむ

元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。



今回のゲストはお笑いタレントのカンニング竹山さん。訪れたのは「植野食堂」おなじみの池袋の名店「沙漠之月」。



中国西北部・甘粛省出身の店主・英英さんが作る、黒酢や山椒が効いた“酸っぱ辛い”家庭料理を食べながら、カンニング竹山さんの芸人人生や料理好きになった背景に迫る。

作家や文化人に愛される中国料理の名店

今回２人がやってきたのは、多くの路線が乗り入れる巨大ターミナル池袋駅。新宿・渋谷と並ぶ東京3大副都心の1つで、都内有数の飲食激戦区として知られている。

「竹山さんがちょっと驚くお店に連れて行きたい！」と植野さんが案内したのは、池袋駅東口から徒歩10分ほどの場所にある、中国西北地方の家庭料理の店「沙漠之月」。

驚きポイントがいくつもあるという店内は、スナックの面影を色濃く残す数席のカウンターのみ。

客同士が体を寄せ合うような小ぢんまりとした空間ながら、作家の椎名誠さんや漫画家の清野とおるさん、作詞家の秋元康さんなど文化人も足繁く通う名店として知られる。

番組では、以前にも店の人気メニュー「じゃがいもと豚肉の細切り炒め」を学んだことも。

店を切り盛りするのは、中国西北部、甘粛省出身の店主・英英さん。「沙漠之月」という店名は、故郷の敦煌が砂漠のオアシスで月がとても綺麗なことから名付けたそう。

こちらで頂けるのは中国西北地方の家庭料理。黒酢やトマトの爽やかな酸味に、山椒や唐辛子がピリッと効いた絶妙な「酸っぱ辛さ」は癖になる味わい。

幅広い料理を振る舞っているが、メニュー表が写真のみというのも驚きポイントだ。

SNSで評判のチクザン弁当

料理の前にまずは1杯。竹山さんは「常陸野ネストビールバイツェン」、植野さんは「常陸野ネストビールホワイトエール」を注文。

お通しの「大根サラダ」も登場し、ビールがぐいぐい進む2人。

まずは何かつまめるものをと注文したのは、「鶏むね肉と水煮の麻辣あえ」。

麻辣の量など味を相談しながら細かなオーダーにも対応してくれるのも、同店ならではの魅力だ。

竹山さんは、SNSで「チクザン弁当」と題して自分で作った弁当の写真をアップしているほどの料理好き。英英さんの調理中も、「覚えて帰りたい」と熱心に観察する。

「はじめに弁当をSNSで上げた時、もの凄い叩かれて。だから毎回意地で上げてるんです。そうすると世の中面白いもので、最初は“茶色ばかり上げやがって”とか言われてたけど、ある時から“私も食べたい”っていう流れに変わって来たんです」と笑う。

妻と2人家族という竹山さん。家庭での料理も主に竹山さんが担当しているという。

料理談義に花を咲かせるうち、「鶏胸肉と水煮の麻辣あえ」が到着。

竹山さんは一口食べて「うまいなぁ」と絶賛。

「辛さとパクチーの風味がちょうどいい。鶏肉の甘みもあるしうまい！」と驚いた様子。

「脂っこくなくてフレッシュ。大人のつまみですね」と植野さんもご満悦です。

芸人人生の始まりは福岡吉本

話は竹山さんの幼少期の夢について。

小さな頃からお笑い芸人を目指していたという竹山さん。

浪人中に同級生とお笑いコンビを結成し、オーディション番組で優勝して福岡吉本の一期生に。

しかし、関東芸人に憧れていた竹山さんは１年で吉本をやめ、東京に出てきたそう。

「東京に来て半年くらい八百屋さんとかでバイトしてて、そしたら小学生の同級生だった相方の中島と、偶然西荻窪の食堂で出会ったんです」

「何やってんだ？って聞くと、板前の修業してて、先輩とケンカして飛び出してきたと。昔の知り合いを尋ねて西荻窪に来たら、もう引き払っていなくなっていて、今行くところがないって言うから、俺ん家に転がり込んできて1年くらい一緒に遊んでましたね。19歳から20歳くらいの頃で、皇居もディズニーランドも上野公園も全部中島と初めていきました」と思い出深く話す竹山さん。

当時の食生活は、「金はなかったけど中島が板前だったんで料理が上手いんですよ。キャベツ1個だけ買って帰ると、つまみ用の千切りを作ってしょうゆマヨネーズで食べたり。キャベツを甘辛く煮て、安い豚肉入れたりして、あとはご飯だけ炊けば飯はいける。そんな感じで自分たちで作って食ってましたね」と明かした。

キレ芸でブレイクして借金生活を抜け出す

「その後、1年ぐらい経って“俺芸人やりに来たんだけどお前もやんない？”みたいな感じで誘って、コンビを組むことになりました。それが21歳の頃で、30過ぎくらいまで一向に売れませんでしたね。ギャラ貰ったことないです、20代の時」と淡々と話し、下積み時代の壮絶な借金時代の話へ…。

「中島が24くらいの時、交通事故に遭ったんです。両方悪くて示談なんだけど、お互い払わないといけない。中島は30万払わないといけなくて、当時としてはとてつもない金だから、あいつが“もう芸人辞めるわ”って。金を返さないといけないから」

「それで話は終わって、4日後くらいに中島が突然“解決した”って連絡してきたんです。詳しく聞いたら、スポーツ新聞広げて“ここに行った”って消費者金融の広告を指さして。次のページ開いて“ここにも行った、ここにもここにも”って4社から借りてて。“ということでここに100万ある”って。その時俺は“何やってんだ！”じゃなくて“マジか！？俺も！！”って金借り始めまして、それからは借金取りに追われる生活に」と笑いながら話す竹山さん。

その後、「色々あってライブでぶち切れた時に社長から評価されたりして、そっからキレる漫才が始まって、テレビに出だして借金は返しました」と債務整理までした借金の顛末を明かした。

見事“キレ芸”で大ブレイクしたカンニング。しかし2006年、竹山さんの相方・中島忠幸さんが病により帰らぬ人に…。コンビ名への想いと相方と共に歩んだ時間を胸に、竹山さんは今も“カンニング竹山”として一人で活動している。

今では午後5時にスタートして8時解散

本日の2杯目は「紹興酒」。

作るのも食べるのも好きな竹山さん、芸能界の飲み仲間も多いそう。

「１番多いのはとんねるずの木梨さんとかヒロミさんとか先輩が多いですね」と話している間に、注文していた「水ギョーザ」が登場。

注文受けてから皮から作るという自慢の逸品だ。

一口食べた二人は「皮がもちもち、つるつる、ふかふかで最高！」と大絶賛。

豚肉とセロリの相性が抜群で、「セロリならではの香りも強すぎなくて良い感じ」と竹山さんも満足気。

いつしか話題は、年をとったことによる飲み会のスタート時間の変化について。今年５５歳になった竹山さんは、「仕事が午後10時に終わってそれから飲み会というのが嫌でしょうがない。もう“夜仕事入れんなよ！6時までで終わってくれよ！”ってなってきてる。憲武さんとかヒロミさんとかが僕の10個くらい先輩で、いよいよこの間“午後6時でも遅い”って言われて、スタート午後5時で7時にはベロベロ。解散が8時ですから」とおじさんタイムを明かした。

ここで出てきたのは、砂肝の心地よい食感に、粒山椒やにんにくの風味が絡み合う「茎にんにくと砂肝炒め」。

一口食べて「砂肝のコリっとした食感と塩・にんにくの感じがちょうどいい。砂肝が薄切りにしてあるから、良い感じの歯ごたえなんでしょうね」と、竹山さんも感激した様子。

味の原点は母の味と相方のダメ出し

料理好きの竹山さん。植野さんから得意料理を聞かれ、「簡単な物の方がうまいといわれますね。例えば、豚肉と白菜のバター炒めをポン酢で食うみたいなもの。結局、すぐ飲みたいからでしょうね。家で自分でつまみを作って飲むから」

するとここで、植野さんから「竹山さんなら多分初めてのところでもあり合わせの物でちゃちゃっと作れちゃうと思うんです」と無茶振りが。

竹山さんも「俺が作ってやるよ！」と受けて立ちます。

厨房に入った竹山さんは店の冷蔵庫の中を確認し、簡単に作れてご飯にも酒にも合う「豚肉とキャベツのにんにくしょうゆ煮」を作ることに。

まずは、にんにくを縦半分に切って包丁の腹でつぶす。その後、ざく切りにしたキャベツと豚肉と一緒にフライパンに入れ、しょうゆを加えて軽く混ぜたら落し蓋をしてあっという間に完成。

店主の英英さんも一口食べ「美味しい」と絶賛！

「こんなふうにささっと作れるのはすごい。竹山さんの料理作りの原点って何なんですか？」と植野さんに聞かれ、「貧乏ですよね」と答える竹山さん。

「20代の時全然売れてないのに、酒飲みたい飯食いたい、でも金がない。これとこれ合わせたらいい味になるんじゃないか？で開発した。それと、母親が結構料理上手かったんです。一番食べたいのは“ぶりで作る昆布巻き”。たまに実家に帰ると作ってくれましたね」と母との思い出を明かし、「手作りの丁寧な料理を食べてたから、お金がないときでも、あり合わせの物でちゃんと作ってたんですね」と植野さんも納得。

「あとは相方もそうですね、相方が料理めちゃくちゃ上手かったから。たとえばこの料理も、“これだったらキャベツと豚肉で甘さ出るからしょうゆだけでよかったい！”とか言われて習いました」と、竹山さんは最後にしみじみと相方に感謝した。