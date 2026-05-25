＜ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026 レッドカーペットセレモニー＆オープニングセレモニー＞◇25日◇MoN Takanawa: The Museum of Narratives

アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」が開幕した。

令和ロマンの、くるま（31）が初監督作品「BREAK SHOT」を携え、レッドカーペットを歩いた。出演のサルゴリラ児玉智洋（46）森川葵（30）前田旺志郎（25）⾼橋侃30）遠藤雄斗（28）を引き連れ、ブラックスーツを来て登場すると「手、上げて下さ〜い」などと、フォトセッションを自ら仕切った。監督にもかかわらず、マイクを渡されなかったため、地声で「いや、ほんとに楽しみですね！！」と声を大にして期待した。

「BREAK SHOT」は、16日にKアリーナ横浜で開催された令和ロマンの単独ライブ「BE：IWAROMAN」の幕あいに上映された、全編ドライブレコーダー視点の定点カメラで撮影。渋滞が発生している夜の高速道路。とある出来事をきっかけに、無関係だった車内の会話が、連鎖していく…一部始終を見ていたのはドライブレコーダーだけだったという、新たなブラックコメディー。

くるまは「サルゴリラ児玉智洋さんを主演にお迎えし、最大限に児玉さんの魅力を発揮できるようにキャストをそろえた」と映画について説明。応援に駆けつけた、相方の松井ケムリ（32）は「僕、ダマされてこの映画に出さされたので、なぜ、ここにいるか分からない」と首をかしげた。