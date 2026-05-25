Æü°Ë¡¢ÃÏ¿ÌËÉºÒ²þÎÉ¤Ø¶¨ÎÏ¡¡²¤½£Æ³´ÉÂç¼ê¤ÈÅìµþ¥¬¥¹
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¬¥¹Æ³´ÉºÇÂç¼ê¥¤¥¿¥ë¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¬¥Ã¥íºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢Æ±¶È¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ë¥¬¥¹¤Ï²¤½£ºÇÂç¤Î¥¬¥¹Æ³´É»ö¶È¼Ô¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥®¥ê¥·¥ã¤Ç»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2023Ç¯¤ËÅìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÃÎ¸«¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁê¸ß¶¨ÎÏ¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢º£·î¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥Ã¥í»á¤Ï¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÃÏ¿Ì¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¶Ë¤á¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¼Ò¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâ¤ÎÃÏ°è¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»î¸³Åª¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£