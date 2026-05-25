【FINAL FANTASY X - House Grooves】 7月22日 発売予定 価格：3,300円

スクウェア・エニックスは、音楽商品「FINAL FANTASY X - House Grooves」を7月22日に発売する。価格は3,300円。本日より予約受付を開始した。

ハウスアレンジアルバム「House Grooves」シリーズの第2弾に「FINAL FANTASY X」が登場。「ザナルカンドにて」、「シーモアバトル」、「いつか終わる夢」など、「ファイナルファンタジーX」を彩る名曲が、ディープハウスの深い残響と溶け合う。

「FINAL FANTASY X - House Grooves」

発売日：7月22日（水）

価格：3,300円

品番：SQEX-11247

仕様：CD1枚

参加アーティスト

Lonely Boy/DJ Synthesizer/Kai Saruwatari/ HAIOKA/JT Donaldson/Awoke VS Electrobrain/Christian Dinh Gulino/Ai Kakihira/me-mai/Andreas Saag/タカラダミチノブ/Terry McGowan

※敬称略

収録曲

1.プレリュード

2.これはお前の物語だ

3.ザナルカンドにて

4.雷平原

5.彷徨の炎

6.マカラーニャの森

7.幻想

8.祈りの歌

9.アーロンのテーマ

10.ビサイド島

11.スピラの情景 ～ いつか終わる夢

12.シーモアバトル

※上記は収録曲の原曲名です

※曲順は未定です

※収録曲は予定のため予告なく変更する場合があります

(C)SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA