【FF10】ハウスアレンジアルバム「FINAL FANTASY X - House Grooves」7月22日発売。予約開始
【FINAL FANTASY X - House Grooves】 7月22日 発売予定 価格：3,300円
発売日：7月22日（水）
1.プレリュード
※上記は収録曲の原曲名です
(C)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、音楽商品「FINAL FANTASY X - House Grooves」を7月22日に発売する。価格は3,300円。本日より予約受付を開始した。
ハウスアレンジアルバム「House Grooves」シリーズの第2弾に「FINAL FANTASY X」が登場。「ザナルカンドにて」、「シーモアバトル」、「いつか終わる夢」など、「ファイナルファンタジーX」を彩る名曲が、ディープハウスの深い残響と溶け合う。
「FINAL FANTASY X - House Grooves」
発売日：7月22日（水）
価格：3,300円
品番：SQEX-11247
仕様：CD1枚
参加アーティスト
Lonely Boy/DJ Synthesizer/Kai Saruwatari/ HAIOKA/JT Donaldson/Awoke VS Electrobrain/Christian Dinh Gulino/Ai Kakihira/me-mai/Andreas Saag/タカラダミチノブ/Terry McGowan
※敬称略
収録曲
1.プレリュード
2.これはお前の物語だ
3.ザナルカンドにて
4.雷平原
5.彷徨の炎
6.マカラーニャの森
7.幻想
8.祈りの歌
9.アーロンのテーマ
10.ビサイド島
11.スピラの情景 ～ いつか終わる夢
12.シーモアバトル
※上記は収録曲の原曲名です
※曲順は未定です
※収録曲は予定のため予告なく変更する場合があります
(C)SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA