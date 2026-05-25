【漢字クイズ】「甘藍」はなんて読む？使い勝手抜群の野菜を表す難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「甘藍」はなんて読む？
「甘藍」という漢字を見たことはありますか？
漢字で書くことはなかなかないので、難しいかもしれません。
ヒントは、食卓によく並ぶ野菜を表す漢字です！
一体、「甘藍」はなんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かんらん」でした！
実は、「かんらん」はキャベツの別名でもあります。
キャベツはサラダや炒めものにも大活躍の野菜ですよね。冷蔵庫に常備している人も多いのではないでしょうか。
他にも野菜を表す難読漢字には、「龍髭菜（アスパラガス）」や「玉蜀黍（トウモロコシ）」があります。
この機会にぜひ覚えてくださいね！
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部