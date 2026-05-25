【漢字クイズ】「甘藍」はなんて読む？使い勝手抜群の野菜を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「甘藍」はなんて読む？

「甘藍」という漢字を見たことはありますか？

漢字で書くことはなかなかないので、難しいかもしれません。

ヒントは、食卓によく並ぶ野菜を表す漢字です！

一体、「甘藍」はなんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。