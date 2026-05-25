【漢字クイズ】「甘藍」はなんて読む？使い勝手抜群の野菜を表す難読漢字！

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日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「甘藍」はなんて読む？

「甘藍」という漢字を見たことはありますか？

漢字で書くことはなかなかないので、難しいかもしれません。

ヒントは、食卓によく並ぶ野菜を表す漢字です！

一体、「甘藍」はなんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かんらん」でした！

実は、「かんらん」はキャベツの別名でもあります。

キャベツはサラダや炒めものにも大活躍の野菜ですよね。冷蔵庫に常備している人も多いのではないでしょうか。

他にも野菜を表す難読漢字には、「龍髭菜（アスパラガス）」や「玉蜀黍（トウモロコシ）」があります。

この機会にぜひ覚えてくださいね！

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部