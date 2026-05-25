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ABEMAは、5月28日～31日に開催される「FIA世界ラリー選手権(WRC) フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の無料生中継における番組出演者、各スペシャルステージ(SS)などの放送詳細を発表した。

フォーラムエイト・ラリージャパンは、公道を舞台に争われるモータースポーツのひとつ、「世界ラリー選手権(WRC)」の第7戦として愛知県・岐阜県で開催されるイベント。最終日の「三河湖PS(パワーステージ)」まで合計10カ所/20ステージを走行し、全SSの積算タイムで勝敗を決める。

ABEMAでは25日から31日までの7日間、24時間いつでも無料視聴できる特別編成「ラリージャパンチャンネル」も開設して、大会を盛り上げていく。

無料生中継には、「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平や、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーをはじめ、第66代横綱・若乃花の花田虎上、スピードスケート金メダリストの高木菜那、車好きとして知られるお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍、タレントの沢口愛華などが出演。

各日程の無料生中継では、競技の模様だけでなく、「各SSごとの『ABEMA』オリジナル企画も満載でお届けする」とのこと。

放送は28日7時45分からの「シェイクダウン」でスタート。17時45分からは、名古屋城周辺エリアで初実施となる「オープニングセレモニー」を生中継する。ここではマギーが登場し、日本人ドライバー・勝田貴元の独占インタビューなども合わせて届ける予定。

29日は17時から、タイムアタックを行なうSSとSSをつなぐ区間で、競技車両も交通法規を守って一般道を走る「リエゾン」区間を中継。

沢口が現地レポーターとして沿道の盛り上がりを伝えるとともに、花田、2021年日本レースクィーン大賞でグランプリを受賞した川瀬もえらが現地ゲストとして出演する。

30日は岐阜県恵那市で行なわれるSS9/10「笠置山SS」を生中継。10時からの「笠置山SS9」ではスタジオゲストに国内トップカテゴリである「スーパーフォーミュラ」や「SUPER GT」で活躍するレーシングドライバー・大湯都史樹を迎え、現地ゲストには花田が登場。これまでのラリージャパンの歴史を振り返る企画も放送する。

12時30分からの「笠置山SS10」ではシソンヌ・長谷川がスタジオゲストを、チョコレートプラネット・長田が現地レポーターを担当する。

大会最終日となる31日には、愛知県豊田市で行なわれるSS16/20「三河湖SS」を放送。8時30分からの「三河湖SS16」中継では、スタジオゲストに沢口が登場。名物ステージである熊野神社前の“神ジャンクション”からの迫力の映像をスタジオから伝える。

最終ステージとなる「三河湖SS20」は13時30分から放送。現地レポーターの長田に加え、高木菜那がスタジオゲストとして出演し、大会のフィナーレを見届ける。

期間中は、大会を盛り上げるプレゼントキャンペーンを毎日実施。ラリーカーのスケールモデルやラリージャパンオリジナルグッズなどをプレゼントする。詳細はABEMAモータースポーツ公式X(@ABEMA_motor)で発表される。

ABEMA『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』 各SS放送概要

・Rd.7 ラリー・ジャパン シェイクダウン

放送日時：2026年5月28日(木) 07:45～10:00

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/FFi9qtD4noFmSw

出演

実況：菱沼州斗

解説：竹岡圭

・Rd.7 ラリー・ジャパン オープニングセレモニー

放送日時：2026年5月28日(木) 17:45～20:00

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/DGzv6dZHo86Fh1

出演

進行：安東弘樹

現場解説：竹岡圭

現地レポーター：マギー(ABEMAモータースポーツアンバサダー)

・Rd.7 ラリー・ジャパン リエゾン

放送日時：2026年5月29日(金) 17:00～19:15

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/DGzv6vFvHGTJ71

出演

現地解説：竹岡圭

現地ゲスト：花田虎上、川瀬もえ

現地レポーター：沢口愛華

・Rd.7 ラリー・ジャパン SS9

放送日時：2026年5月30日(土) 10:00～15:30

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/DGzv6csSRSf5jm

＜笠置山SS9＞

放送時間：10:00～

出演

実況：布施宏倖(テレビ朝日アナウンサー)

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：大湯都史樹(スーパーフォーミュラ・SUPERGT プロレーシングドライバー)

現地ゲスト：花田虎上

＜Fitting zone＞

放送時間：12:00～

出演

実況：竹岡圭

現地ゲスト：沢口愛華

＜笠置山SS10＞

放送時間：12:30～

出演

実況：布施宏倖(テレビ朝日アナウンサー)

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：シソンヌ・長谷川忍

現地レポーター：チョコレートプラネット・長田庄平(ABEMAラリージャパン応援隊長)

・Rd.7 ラリー・ジャパン SS16

放送日時：2026年5月31日(日) 08:30～10:30

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/DLFus88UZnCMLT

出演

実況：布施宏倖(テレビ朝日アナウンサー)

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：沢口愛華

・Rd.7 ラリー・ジャパン SS20

放送日時：2026年5月31日(日) 13:30～15:45

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/FFi9qswYviZHwM

出演

実況：布施宏倖(テレビ朝日アナウンサー)

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：高木菜那

現地レポーター：チョコレートプラネット・長田庄平(ABEMAラリージャパン応援隊長)