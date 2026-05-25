銀座コージーコーナーのメロンスイーツ登場♡茨城県産メロンを贅沢に堪能

初夏の訪れとともに楽しみたくなる、みずみずしいフルーツスイーツ♡銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設9店舗では、2026年5月27日（水）から茨城県産メロンを使った期間限定スイーツが登場します。旬のフルーツを届ける人気シリーズ「旬のフルーツ直行便」から、今年も待望のメロンメニューがお目見え。香り高く上品な甘みをたっぷり味わえる、この季節ならではの特別なスイーツをチェックしてみましょう♪

茨城県産メロンを贅沢に味わう

銀座コージーコーナーの「旬のフルーツ直行便」は、全国各地の旬の味覚を楽しめる人気シリーズ。今シーズンは、毎年好評の茨城県産メロンが主役です。

メロンは、豊かな香りと濃厚な甘み、そしてみずみずしい果肉感が魅力。そんな旬の果実を、ゆったりくつろげるカフェ・レストランで味わえるのが嬉しいポイントです。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店です。

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付きはプラス250円、単品はプラス150円になります。

セブンティーンアイス×ホワイトサワー®新作♡ぷにぷにゼリー入り青春アイス登場

パフェとかき氷の限定2品

「茨城県産メロンのパフェ」は、1,700円（税込）、ドリンク付き2,080円（税込）。販売期間は5月27日（水）～6月下旬頃です。

パフェグラスの中には、自家製メロングラニテ、バニラアイス、生クリーム、玄米フレークを重ね、トップにはみずみずしいメロンの果肉をたっぷりトッピング。

食べ進めるたびに食感や味の変化が楽しめる、華やかな一品です。濃厚なのに軽やかな後味で、まさに季節のご褒美♡

※グラニテ：果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓。

「茨城県産メロンの果肉ごろごろかき氷」は、1,200円（税込）、ドリンク付き1,580円（税込）。こちらも販売期間は5月27日（水）～6月下旬頃です。

ふんわり削った氷に、ごろっとしたメロン果肉を贅沢にオン。香り豊かなメロンシロップとコンデンスミルクが重なり、バニラアイスのコクもプラスされて、ひんやりしながらもまろやかな味わいを楽しめます。

暑くなるこれからの季節にぴったりの一杯です♪

初夏だけの甘いご褒美を♡

旬の茨城県産メロンをたっぷり楽しめる、銀座コージーコーナーの期間限定スイーツ。華やかなパフェも、ひんやり爽やかなかき氷も、それぞれ違った魅力があり、どちらも味わいたくなるラインナップです♡

頑張った日のご褒美やおでかけのひと休みに、季節のフルーツを楽しむ贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。初夏だけの特別なおいしさを、ぜひ堪能してくださいね♪