高橋成美、2拠点生活していると明かす 場所や理由を説明「すごいいい所」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、23日放送のテレビ東京『土曜ゴールデン あさこ･梨乃の5万円旅24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP』に登場。2拠点生活をしていることを明かした。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
番組では、福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。
2日目から参戦した高橋。移動中の電車内で東京と静岡県伊東市で2拠点生活していることを明かした。「家族で持っている拠点で、ペットを飼いたいので、ペットが自由にお散歩できるように」と説明した。
続けて伊東市について「すごいいい所」と語り、「伊東というと、いとうあさこさんって思いますよ」と、いとうに向けて話していた。
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番組では、福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。
2日目から参戦した高橋。移動中の電車内で東京と静岡県伊東市で2拠点生活していることを明かした。「家族で持っている拠点で、ペットを飼いたいので、ペットが自由にお散歩できるように」と説明した。
続けて伊東市について「すごいいい所」と語り、「伊東というと、いとうあさこさんって思いますよ」と、いとうに向けて話していた。