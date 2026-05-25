25日は全国の広い範囲で晴れて気温が上がり、東京都心は5日ぶりに夏日となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■25日は関東〜九州で気温上昇 九州では真夏日続出

25日（月）は高気圧に覆われて、北海道から九州の広い範囲で晴れました。強い日差しを受けて、気温は各地とも前日より上がっています。涼しい日が続いた関東では、5日ぶりに25℃以上の夏日となった所が多くなりました。

午後3時までの最高気温は、福岡県の久留米で34.9℃、福岡県の朝倉で34.5℃、大分県の日田で34.1℃、福岡県の太宰府や熊本県の甲佐で33.8℃など九州では30℃以上の真夏日が続出しています。こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。

【25日（月）午後3時までの最高気温】（）内は季節感

札幌 22.6℃（6月下旬）

仙台 24.0℃（6月下旬）

新潟 21.6℃（5月中旬）

東京 27.0℃（6月下旬）★5日ぶりの夏日

名古屋 28.0℃（6月下旬）

京都 31.4℃（7月中旬）

福岡 32.3℃（7月下旬）★今年一番の暑さ

那覇 29.1℃（6月中旬）

東京都心はここ数日、気温の変化が大きくなっています。体調管理にお気をつけください。

【東京都心の午後3時の気温】

20日（水）28.9℃

21日（木）16.2℃

22日（金）13.6℃

23日（土）17.3℃

24日（日）21.8℃

25日（月）25.5℃

■沖縄で今年全国で初めての「熱中症警戒アラート」発表

沖縄の八重山地方で今年全国で初めてとなる熱中症警戒アラートが発表されました。かなり蒸し暑くなっていますので、屋外への外出はなるべく短時間にする、屋内ではエアコンを適切に使用するなど熱中症対策をなさってください。

熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性に対する「気づき」を促すことを目的として気象庁と環境省が共同で発表する情報で、暑さ指数が33以上の極めて危険な状況が予想された場合に発表されます。

なお、暑さ指数とは、気温・湿度・日射量などをもとに算出する熱中症予防の指数です（特に湿度による影響が大きい）。

暑さ指数の実況値や予測値、熱中症予防の行動については、環境省熱中症予防情報サイトなどを参考になさってください。

■沖縄・奄美は雷雨に注意

25日（月）は梅雨前線が南西諸島付近に停滞しています。

前線に近い沖縄本島地方や奄美地方では雨が降ったりやんだりとなっていますが、このあとも26日（火）にかけて、雨は強弱を繰り返しながら降り続きそうです。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。

■九州南部 梅雨入りはいつ？

九州南部は平年の梅雨入りの時期が近づいています。平年だと5月30日頃に梅雨入りとなります。

ただ、この先の予報をみると、26日（火）〜28日（木）は雨が降る予想ですが、その後、29日（金）〜31日（日）は晴れる見込みです。梅雨入りはこの週末の晴れの後と考えると、平年より遅れることになりそうです。

気象予報士 岡田沙也加