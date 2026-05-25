ラグビーリーグワン1部の東京SGは5月25日、南アフリカ代表のWTBチェスリン・コルビ（32）が、今季限りで退団すると発表した。東京SGはプレーオフの準決勝に進出しており、今季は残り2試合を戦うことが決まっている。

2019年日本大会、23年フランス大会とW杯2連覇中の南アフリカ代表の優勝メンバーのコルビは、23年に来日。主にWTBとしてリーグワンに出場し、今季はレギュラーシーズン185得点で、得点王にも輝いた。

1メートル72、80キロと小柄ながら、一瞬で加速するスピードを武器とし、「ポケット・ロケット」と呼ばれた。

3季過ごした東京SGの退団については、南アに残してきた家族と過ごすためとしている。

コルビは、東京SGを通じて以下のコメントを発表した。

東京サントリーサンゴリアスで過ごした忘れられない3年間は、私と家族にとってどれほど大きな意味を持つものだったかを言葉で完全に表現するのは難しいです。日本での日々は本当に素晴らしく、ここで得た思い出、友情、そして経験は、私たちにとって永遠に大切な宝物です。この決断は決して容易なものではありませんでした。家族の事情により、私の家族とそばにいることを決断しました。家族と離れて過ごすという犠牲は無視できないものでした。もし状況が許せば、私たちは日本で共に歩み続けたかったのです。

サンゴリアスのマネージメント、コーチ、スタッフ、チームメイト、そして熱心なサポーターの皆様には、在籍期間中、温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。サポーターの皆様のクラブへの情熱と愛情は、まさに言葉では言い表せないほどで、皆様の前でこのユニフォームを着てプレーできたことは、常に私にとって大きな誇りでした。日本のコミュニティは、私たち家族を温かく、敬意をもって、そして寛大に迎え入れてくれました。日本で過ごした日々の中で、皆様からいただいた温かい歓迎に、私たちはいつまでも感謝の気持ちを忘れません。

「PRIDE、RESPECT、NEVER GIVE UP」という価値観は、私の心に永遠に刻まれ、このクラブを代表できたことを常に感謝し、誇りに思います。

サントリーは私の心の中で特別な存在であり続け、これからもチームを応援し続けます。

サンゴリアスの一員であることを誇りに思います。