短絡的過ぎた…年収500万円・49歳女性が後悔している「お金を無駄にし健康も損ねてしまった」節約法
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、埼玉県に住む49歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：独身（子なし）
・職業：会計事務所（海外子会社担当窓口）
・年収：500万円
・貯蓄額：1500万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：1LDK
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：8000円
・ガス代：0円
・水道代：4000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
「家賃が月の出費の中で大きな金額を占めていたので、安い所に引っ越したらだいぶ節約になると思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ引っ越してみると、家賃以外の出費が増えてしまうことに……。
「家賃の低い隣駅の物件へ引っ越したら、環境が悪くて食べ物の確保が面倒で、食事はデリバリーばかりになって、食費が増えた上に健康も損ねてしまう結果になりました。無駄に引っ越し費用を払ったことになってしまった」
女性は「短絡的過ぎたので、もっと周辺環境など全体の変化を事前に調べるべきだった」と後悔をにじませます。
そして、「目の前の節約に飛びついて、あまり考えないで行動するとかえって損をすることがある」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、埼玉県に住む49歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【埼玉県在住49歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・職業：会計事務所（海外子会社担当窓口）
・年収：500万円
・貯蓄額：1500万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：1LDK
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：8000円
・ガス代：0円
・水道代：4000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
もっと調べるべきだった……今回紹介する埼玉県在住49歳女性は「家賃」の節約で失敗してしまいました。
「家賃が月の出費の中で大きな金額を占めていたので、安い所に引っ越したらだいぶ節約になると思った」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ引っ越してみると、家賃以外の出費が増えてしまうことに……。
「家賃の低い隣駅の物件へ引っ越したら、環境が悪くて食べ物の確保が面倒で、食事はデリバリーばかりになって、食費が増えた上に健康も損ねてしまう結果になりました。無駄に引っ越し費用を払ったことになってしまった」
女性は「短絡的過ぎたので、もっと周辺環境など全体の変化を事前に調べるべきだった」と後悔をにじませます。
そして、「目の前の節約に飛びついて、あまり考えないで行動するとかえって損をすることがある」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)