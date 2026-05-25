ロッテは25日、7月10日のオリックス戦で大人気女性グループの櫻坂46山粼天さんが来場することになったと発表した。

同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前17時55分頃から始球式を予定している。なお、山粼天さんが同イベントで始球式を務めるのは、昨年の西武戦に続き2年連続となる。

▼ 櫻坂46 山粼天さんコメント

「この度、始球式を務めさせていただくことになりました櫻坂46の山粼天です！再びこのような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！今回で始球式は2回目なのですが、前回はかなり悔しい結果だったので…今回はリベンジの気持ちで挑みます！少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りたいです！そして何より、球場に来てくださる皆さまと一緒に、会場をもっともっと盛り上げられたら嬉しいです！当日は緊張もあると思いますが、笑顔で楽しみながら精一杯投げさせていただきます！どうぞよろしくお願いいたします！」