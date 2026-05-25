「ミスが起こるのは仕方ないが…」元Jリーガーが“審判を巡る声”に見解「必要以上に言う選手はそこまでだ」
元日本代表DFの西大伍氏が、審判を巡る議論について自身のXで見解を示した。
北海道出身の38歳は、コンサドーレ札幌のアカデミー育ち。2006年にトップ昇格を果たし、その後はアルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズなどで活躍した。昨年10月末、いわてグルージャ盛岡でのプレーを最後に現役を引退している。
そんな西氏は、SNS上でたびたび話題となる“審判を巡る声”について、自身の考えを投稿した。
「審判の話が良く出てくるけど、審判という職業に誇りを持ってやっている審判員がどれだけいるか。選手も感情的にぶつかることはあるが、誇りと責任を持って仕事をしている人に必要以上には言わない」
さらに、「必要以上に言う選手にはカードを出せるし、そんな選手はそこまでだ」と言及。選手、審判双方に“プロフェッショナルとしての姿勢”が必要だと訴えた。
「誇りや責任を持ったプロフェッショナルは顔や態度でわかる。ミスが起こるのは仕方ないがその判断にも誇りを持てたら良い。勝つために戦う中で、要求や意見具申は必要。サポーターだってプレッシャーをかけるべきだ。
そして審判員はプロフェッショナルとしてそれを受けて判断するべき。そのコミュニケーションを取れない審判員が多いことは確かで、そこは改善していくべきである」
また、行き過ぎた言動にも警鐘を鳴らした。
「また、必要以上に要求する選手も同じ。匿名で意見とも言えない誹謗中傷をするサポーターも同じ。試合というのは相手、サポーター、審判、スタッフ全てで作り上げるもの」
そのうえで、「みんなで素晴らしいサッカー界にしていこう」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北海道出身の38歳は、コンサドーレ札幌のアカデミー育ち。2006年にトップ昇格を果たし、その後はアルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズなどで活躍した。昨年10月末、いわてグルージャ盛岡でのプレーを最後に現役を引退している。
そんな西氏は、SNS上でたびたび話題となる“審判を巡る声”について、自身の考えを投稿した。
さらに、「必要以上に言う選手にはカードを出せるし、そんな選手はそこまでだ」と言及。選手、審判双方に“プロフェッショナルとしての姿勢”が必要だと訴えた。
「誇りや責任を持ったプロフェッショナルは顔や態度でわかる。ミスが起こるのは仕方ないがその判断にも誇りを持てたら良い。勝つために戦う中で、要求や意見具申は必要。サポーターだってプレッシャーをかけるべきだ。
そして審判員はプロフェッショナルとしてそれを受けて判断するべき。そのコミュニケーションを取れない審判員が多いことは確かで、そこは改善していくべきである」
また、行き過ぎた言動にも警鐘を鳴らした。
「また、必要以上に要求する選手も同じ。匿名で意見とも言えない誹謗中傷をするサポーターも同じ。試合というのは相手、サポーター、審判、スタッフ全てで作り上げるもの」
そのうえで、「みんなで素晴らしいサッカー界にしていこう」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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