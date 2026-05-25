「ミスが起こるのは仕方ないが…」元Jリーガーが“審判を巡る声”に見解「必要以上に言う選手はそこまでだ」

「ミスが起こるのは仕方ないが…」元Jリーガーが“審判を巡る声”に見解「必要以上に言う選手はそこまでだ」