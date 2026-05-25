日本代表がＷ杯＆アイスランド戦に向けて始動！吉田麻也が電撃復帰、鎖骨骨折の鈴木唯人が順調な回復ぶり、中村俊輔コーチも初練習
５月31日のアイスランド戦の後、北中米ワールドカップに臨む日本代表が５月25日に千葉県内に始動した。
この日のトレーニングには、アイスランド戦限定で３年半ぶりに招集された吉田麻也の他、早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の計13人が参加した。
その他の14人については、28日以降に合流する予定となっている。
５月３日に右鎖骨を骨折した鈴木はフルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも加わり、順調な回復ぶりを窺わせた。
また、４月に入閣した中村俊輔コーチにとっても初練習となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
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その他の14人については、28日以降に合流する予定となっている。
５月３日に右鎖骨を骨折した鈴木はフルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも加わり、順調な回復ぶりを窺わせた。
また、４月に入閣した中村俊輔コーチにとっても初練習となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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