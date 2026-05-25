初日のトレーニングを実施した日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部

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　５月31日のアイスランド戦の後、北中米ワールドカップに臨む日本代表が５月25日に千葉県内に始動した。

　この日のトレーニングには、アイスランド戦限定で３年半ぶりに招集された吉田麻也の他、早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の計13人が参加した。

　その他の14人については、28日以降に合流する予定となっている。
 
　５月３日に右鎖骨を骨折した鈴木はフルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも加わり、順調な回復ぶりを窺わせた。

　また、４月に入閣した中村俊輔コーチにとっても初練習となった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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