「松のや」が「ジャンボチキンかつ定食」など全10種を5/27から期間限定で販売！ 外はサクサク、中はジューシーなかつにご飯がすすむこと間違いなし

「松のや」から特大サイズのチキンかつが初登場！ 全10種の「ジャンボチキンかつ」定食が期間限定で発売

「松のや」は、2026年5月27日（水）15時より、一部店舗を除く全国の店舗にて「ジャンボチキンかつ」を期間限定で発売します。

松のや自慢のチキンかつが、いつものボリュームを超えた特大サイズの「ジャンボチキンかつ」として初登場。

外はサクサク、中はジューシーに揚げた渾身の一皿です。メニューは、王道の「ジャンボチキンかつ定食」（980円）をはじめ、「鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食」や「味噌ジャンボチキンかつ定食」、「タルタルジャンボチキンかつ定食」（各1080円）などがラインナップ。

さらに「ロースかつ＆ジャンボチキンかつ定食」（1350円）や「うまトマジャンボチキンかつ定食」（1080円）なども用意され、圧倒的なボリュームと満足感を豊富に選べる充実のラインナップとなっています。

※価格は全て税込み価格

（以下、プレスリリースより）

【松のや】いつものチキンかつより圧倒的ボリューム感 「ジャンボチキンかつ」発売

この一枚に、鶏肉の旨味と自信を凝縮。 期間限定の、贅沢な食べ応えをその手に。 〜2026年5月27日（水）15時発売〜

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ業態の「松のや」におきまして、2026年5月27日（水）15時より、「ジャンボチキンかつ」を販売いたします。

■外はサクサク、中は驚くほどジューシー。

お腹いっぱい楽しみたい貴方へ贈る、渾身の一皿「ジャンボチキンかつ」。

お待たせいたしました。松のや自慢の、チキンかつがボリューム満点の「ジャンボチキンかつ」として初登場します。

いつものチキンのボリュームを超えた特大サイズの鶏肉に、丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げたボリューム満点のチキンかつは、外はサクサク、中は驚くほどジューシーな仕上がりです。一口噛めば、鶏肉の旨味があふれ出し、ご飯が進むこと間違いなしです。

圧倒的ボリュームと満足感、お腹いっぱい楽しみたい皆さまに贈る、渾身の一皿です。期間限定の“ジャンボ”ならではの、贅沢な食べ応え。松のやの「ジャンボチキンかつ」、この機会にぜひご賞味ください。

商 品 名

ジャンボチキンかつ定食 980円 鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食 1,080円 味噌ジャンボチキンかつ定食 1,080円 タルタルジャンボチキンかつ定食 1,080円 ロースかつ＆ジャンボチキンかつ定食 1,350円 ジャンボチキンかつ＆海老フライ（1尾）定食 1,280円 ジャンボチキンかつ＆海老フライ（2尾）定食 1,520円 ジャンボチキンかつ＆本格唐揚げ定食 1,280円 うまトマジャンボチキンかつ定食 1,080円 チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 1,280円 単品 ジャンボチキンかつ 680円 単品 タルタルジャンボチキンかつ 780円 単品 うまトマジャンボチキンかつ 780円 単品 チーズうまトマジャンボチキンかつ 980円 ※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券は「ジャンボチキンかつ定食」「鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食」「味噌ジャンボチキンかつ定食」「タルタルジャンボチキンかつ定食」「うまトマジャンボチキンかつ定食」「チーズうまトマジャンボチキンかつ定食」にご利用いただけます（単品を除く）。 発 売 日 2026年5月27日（水）15時〜 対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや ※松屋・松のや併設店を除く。

※販売の有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。