タレントの山口もえ（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。夫で「爆笑問題」の田中裕二（61）の行動に不満をもらす場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つ山口のほか、17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美がゲスト出演した。

「夫婦円満の秘けつ」についてトークする中、山口は「夫・田中裕二が娘のいいなりで結婚指輪を買った」と明かした。

「私、結婚今年11年になるんですけど、結婚する時に“結婚指輪はどうする？”って話をしたら、うちの夫、爆笑問題さんなんですけど、その爆笑問題の相方の太田さんが結婚指輪をしているから、“俺は結婚指輪をしない”と。“コンビ2人とも結婚指輪をしてるのはおかしいから、しない”って言われたんですよ」と吐露。「11年前結婚指輪する時に結婚指輪を断られたのに、去年、9歳の娘が“パパ、お願いがあるの”って言って。“どうしたの？”って言ったら“○○ちゃんのパパも○○くんのパパも、結婚指輪をしている。でも、私のパパだけ指輪をしてないから、結婚指輪をしてほしい”って言ったら、“そんなこと思ってたのかー！”って。“わかった、じゃあ結婚指輪を一緒に買いに行こう”って言って、すぐ買いに行ったんですよ。11年目にして」と明かした。

スタジオから驚きの声が上がる中、山口は「今、コンビでつけてるんですよ。しかも、結婚指輪を選びに行くのも娘を連れてって。で、私が“これがいいんじゃない？”って言ったのを娘は“それじゃない”って言って。娘が“これがいい！”って言ったのを、パパが“そうか、これがいいか！”って言って、それを買いました。その日から、夫は1日も離さず指輪つけてます」とした。

これに、MCの「ハライチ」澤部佑は「素敵な話なんだけど、もえさんからするとちょっとイラッとしますよね？」と質問。山口は「ちょっとどころじゃなく、イラッとしますよ。私、11年前に断られた身ですからね。断られてるのに、なんか娘に言われてすぐにオッケー出しちゃって」と不満をもらした。